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राजस्थान में मानसून से 3 ट्रेनें रद्द, बिजली से नाना-दोहिती की मौत, लसाड़िया में 11 इंच बारिश

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश का असर राजस्थान के रेलवे नेटवर्क पर भी पड़ा है। घोलवड़ और उमरगांव के बीच रेलवे पुल संख्या-203 के नीचे जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेलवे ने एहतियातन तीन ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

राजस्थान में मानसून से 3 ट्रेनें रद्द, बिजली से नाना-दोहिती की मौत, लसाड़िया में 11 इंच बारिश
राजस्थान का वेदर

राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिणी राजस्थान से लेकर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों तक बारिश का जोरदार दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश का असर राजस्थान के रेल यातायात पर भी पड़ा है। मुंबई रूट की तीन महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों में ऑरेंज और शेष जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

बिजली बनकर टूटा कहर, नाना और 11 साल की दोहिती की मौत

भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के कलाल खेड़ी गांव में गुरुवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चरवाहे धर्मा नाथ और उनकी 11 वर्षीय दोहिती गायत्री नाथ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सात बकरियां भी झुलसकर मर गईं। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है।

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उदयपुर के लसाड़िया में 24 घंटे में 11 इंच बारिश, नदियां उफान पर

लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिला। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 11 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर बह रही हैं। कई बरसाती नदियों में पानी बढ़ने से पुल-पुलियां डूब गईं और गांवों का संपर्क टूट गया। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।

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महाराष्ट्र-गुजरात की बारिश का असर, मुंबई रूट की 3 ट्रेनें रद्द

महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश का असर राजस्थान के रेलवे नेटवर्क पर भी पड़ा है। घोलवड़ और उमरगांव के बीच रेलवे पुल संख्या-203 के नीचे जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेलवे ने एहतियातन तीन ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार 24 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस-जैसलमेर एक्सप्रेस (22931) और दादर-भगत की कोठी एक्सप्रेस (20484) रद्द रहेंगी। वहीं 25 जुलाई को जैसलमेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (22932) का संचालन भी निरस्त कर दिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की गई है।

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कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना

शुक्रवार सुबह अलवर में करीब 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। बाला किला की पहाड़ियों से बरसाती झरने बह निकले और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। जयपुर में सुबह रिमझिम बारिश और दिनभर चली ठंडी हवाओं से लोगों को उमस से राहत मिली। राजधानी का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उदयपुर में दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जबकि सलूंबर और सेमारी में अच्छी बरसात दर्ज की गई। अजमेर में शाम को झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। कोटा में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही से गर्मी कम रही, जबकि सीकर और जोधपुर में बूंदाबांदी के बावजूद लोगों को उमस से राहत मिली।

इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के बागोर में 60 मिमी, हमीरगढ़ में 50 मिमी, सलूंबर में 61 मिमी, झालड़ा में 62 मिमी, बाड़मेर के पचपदरा में 51 मिमी, पाटौदी में 55 मिमी, राजसमंद के आमेट में 61 मिमी, सरदारगढ़ में 54 मिमी, राजसमंद शहर में 49 मिमी, चित्तौड़गढ़ के राश्मी में 53 मिमी, भदेसर में 45 मिमी और जालौर में 51 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग का अलर्ट, अगले चार दिन पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राजस्थान में इस समय तीन अलग-अलग मौसम प्रणाली सक्रिय हैं। दक्षिणी राजस्थान के ऊपर शियर जोन बनने के साथ पश्चिमी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं एक-दूसरे से मिल रही हैं। इसी वजह से पूरे प्रदेश में मानसून बेहद सक्रिय बना हुआ है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 जुलाई तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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