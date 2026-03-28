राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, तीन दिन तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
राजस्थान में आज से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने जा रहा है। प्रदेश में तेज बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होगा, जिसका असर अगले तीन दिनों तक देखने को मिलेगा।
राजस्थान में आज से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने जा रहा है। प्रदेश में तेज बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होगा, जिसका असर अगले तीन दिनों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।
कई संभागों में ज्यादा असर की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव रहेगा। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है।
तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत
मौसम में बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा।
किसानों के लिए बढ़ी चिंता
यह बदला हुआ मौसम किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जिन इलाकों में फसल कटाई चल रही है, वहां बारिश और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है।
फसल सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें और खराब मौसम के दौरान खेतों में सतर्कता बरतें, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।
तीन दिन तक रहेगा असर
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सिस्टम अगले तीन दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं बारिश और आंधी का असर देखने को मिलेगा।
अप्रैल के पहले सप्ताह तक नहीं पड़ेगी तेज गर्मी: मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बदलाव के बाद भी अप्रैल के पहले सप्ताह तक तापमान सामान्य या उससे कम रहेगा। इससे गर्मी की शुरुआत में देरी होगी और लोगों को राहत मिलती रहेगी।
प्रशासन अलर्ट मोड पर
संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है।
बिजली गिरने और हादसों का खतरा
तेज आंधी-तूफान के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों पर न जाने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है।
शहरों में जलभराव और ट्रैफिक पर असर: बारिश के चलते शहरी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है। इसके लिए नगर निगम और संबंधित विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
सावधानी बरतने की अपील
मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें, अनावश्यक यात्रा से बचें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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