राजस्थान: मालवीय को लोकसभा में टिकट दिया था, हारे तो BJP क्या करे; मंत्री खर्रा ने वापसी पर कसा तंज

पूर्व मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालवीय पर तंज कसा। पाली दौरे पर पहुंचे मंत्री खर्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मालवीय जिस सोच के साथ भाजपा में आए थे, उसी सोच के साथ वापस चले गए हैं।

मंत्री खर्रा ने कहा कि जब महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब उन्होंने यह आरोप लगाया था कि पार्टी में उनकी योग्यता और कद का सम्मान नहीं हो रहा है। इसी कारण वे भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने भी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देकर पूरा सम्मान दिया, लेकिन चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता ने उन्हें किस स्तर का नेता माना।

खर्रा ने कहा, “भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। अब अगर हार के बाद वे पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसमें भाजपा क्या कर सकती है?” उन्होंने आगे कहा कि अब मालवीय को लग रहा है कि कांग्रेस में उन्हें दोबारा राजनीतिक जमीन मिल सकती है, तो यह पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत सोच है।

व्यक्तिगत हित पूरे नहीं हुए तो नाराजगी

प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री खर्रा ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि मालवीय का ऐसा कौन सा काम था, जो भाजपा सरकार में नहीं हुआ। यदि कोई निजी या व्यक्तिगत हित से जुड़ा मामला पूरा नहीं हुआ हो, तो वह अलग बात है। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में आमजन से जुड़े विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति स्पष्ट है—सरकार जनता के हित में काम करती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में। ऐसे में यदि कोई नेता व्यक्तिगत अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेता है, तो यह उसकी अपनी जिम्मेदारी है।

बजट संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री

गौरतलब है कि मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार दोपहर पाली जिला परिषद सभागार में आयोजित बजट 2026-27 संवाद व सुझाव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से आगामी बजट को लेकर सुझाव लिए गए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने मालवीय के भाजपा छोड़ने के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी।

पिंक टॉयलेट और बांडी नदी पुलिया पर आश्वासन

प्रेसवार्ता के दौरान शहर से जुड़े कई स्थानीय मुद्दों पर भी मंत्री खर्रा ने प्रतिक्रिया दी। पाली शहर में बने पिंक टॉयलेट्स के बंद पड़े होने और बांडी नदी पर प्रस्तावित पुलिया निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि दोनों ही मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि पिंक टॉयलेट्स को जल्द चालू किया जा सके और महिलाओं को सुविधा मिल सके। वहीं, बांडी नदी पुलिया के निर्माण कार्य को भी शीघ्र शुरू करवाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को आवागमन में राहत मिल सके।

रैन बसेरा मामले में सख्त रुख

मंत्री खर्रा ने रैन बसेरा में शराब पार्टी के मामले पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि जांच में दोषी पाई गई महिला सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्थाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होती हैं। यदि उनमें इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई तय है। भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।

राजनीतिक हलकों में तेज हुई चर्चा