राजस्थान: मालवीया की कांग्रेस में फास्ट ट्रैक घर वापसी; PCC का प्रस्ताव, AICC ने 1 घंटे में दी हरी झंडी

राजस्थान की सियासत में शुक्रवार रात एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया की कांग्रेस में औपचारिक वापसी हो गई। खास बात यह रही कि जिस प्रस्ताव को आमतौर पर दिनों लग जाते हैं, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने महज एक घंटे के भीतर मंजूरी दे दी। इस तेज़ फैसले ने न केवल कांग्रेस संगठन बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी।

दरअसल, मालवीया की वापसी से पहले पूरा मामला तीन स्तरों पर चला। दिन में राजस्थान कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई, रात को रिपोर्ट दिल्ली पहुंची और फिर देर रात आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया की कमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में रही।

अनुशासन समिति की बैठक में बनी सहमति, लेकिन फंसा पेंच

शुक्रवार को पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में राजस्थान कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीया की कांग्रेस में वापसी पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई।

हालांकि, यहीं पर एक बड़ा पेंच सामने आ गया। मालवीया पूर्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य रह चुके हैं। पार्टी के संविधान के मुताबिक, ऐसे नेता का फैसला केवल राज्य स्तर पर नहीं लिया जा सकता। यही कारण रहा कि अनुशासन समिति ने अंतिम निर्णय लेने के बजाय अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ को सौंप दी।

डोटासरा की रिपोर्ट, खरगे की मुहर

अनुशासन समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे दिल्ली से संपर्क किया। एआईसीसी ने पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके बाद पीसीसी ने औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली भेजा।

डोटासरा ने बताया कि चूंकि मालवीया सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुके हैं, इसलिए उनका मामला एआईसीसी स्तर पर ही तय किया जाना था। रिपोर्ट मिलते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महज एक घंटे में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद देर रात मालवीया की कांग्रेस में वापसी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।

23 महीने पहले भाजपा जॉइन की थी, अब बोले– ‘वहां दम घुट रहा था’

महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने करीब 23 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। उस वक्त इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया था। लेकिन अब कांग्रेस में लौटते ही मालवीया ने भाजपा पर तीखा हमला बोला।

मालवीया ने कहा कि भाजपा में रहते हुए उन्हें लगातार असहज महसूस हो रहा था। वहां लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने की गुंजाइश नहीं थी और “दम घुटने जैसा माहौल” था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां नेताओं को अपनी बात कहने और जनता के मुद्दे उठाने की आज़ादी है।

6 और नेताओं की वापसी की तैयारी

अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने बताया कि मालवीया के अलावा कांता भील, खिलाड़ी लाल बैरवा, गोपाल गुर्जर, कैलाश मीणा और सुभाष तंबोली की कांग्रेस में वापसी पर भी बैठक में चर्चा हुई है। इन सभी मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है और जल्द ही इन पर भी फैसला लिया जा सकता है।