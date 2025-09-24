राजस्थान: मालखाने से गायब हुई 73 सागवान लकड़ियाँ, अदालत ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

प्रतापगढ़ जिले के धारियावाद में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज की अदालत ने 2020 में दर्ज सागवान की लकड़ी चोरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया।

प्रतापगढ़ जिले के धारियावाद में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज की अदालत ने 2020 में दर्ज सागवान की लकड़ी चोरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी प्रकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और साथ ही पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए विभागीय जांच और संभावित आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए।

16 अगस्त 2020 को धारियावाद थाने के तत्कालीन एएसआई कंवरलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांधीनगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 73 सागवान की लकड़ियों से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी प्रकाश को मौके पर गिरफ्तार किया और दावा किया कि ट्रैक्टर और लकड़ियाँ दोनों थाने में जमा कराए गए। मामले में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील सैयद मोहम्मद इरफान ने अदालत में तर्क रखा कि पुलिस की कहानी तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और ट्रॉली तो थाने में दर्ज हुए, लेकिन 73 सागवान की लकड़ियों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है।

वर्तमान थाना प्रभारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया कि लकड़ियाँ न तो मालखाने के रजिस्टर में दर्ज हैं और न ही वहां भौतिक रूप से मौजूद हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जब्ती के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, न ही वन विभाग का विशेषज्ञ शामिल किया गया। इसके अलावा लकड़ियों का कोई फोटोग्राफिक साक्ष्य भी अदालत में पेश नहीं किया गया।

मुकदमे के दौरान पुलिस अधिकारियों की गवाही में भी विरोधाभास सामने आया। एएसआई कंवरलाल ने दावा किया कि लकड़ियाँ मालखाने में जमा कराई गई थीं, जबकि स्टोर प्रभारी शंकरलाल ने ऐसी किसी भी जमा से साफ इनकार किया। यह विरोधाभास अदालत के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया।

जज सरफराज नवाज ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला या तो आरोपी को फंसाने के लिए झूठा गढ़ा गया है या फिर जब्ती और मालखाने तक पहुंचने के बीच पुलिस अधिकारियों ने लकड़ियों का गबन किया है। दोनों ही स्थितियों में यह कानून और सत्ता का गंभीर दुरुपयोग है।

अदालत ने उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि एएसआई कंवरलाल, जांच अधिकारी छविलाल और स्टोर प्रभारी शंकरलाल की विभागीय जांच कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच में गबन साबित होता है, तो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

अदालत ने उदयपुर रेंज के आईजी को आदेश दिया कि जांच पूरी कर 18 नवंबर 2025 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। साथ ही इस आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अतिरिक्त महानिदेशक (विजिलेंस) को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उच्च स्तर पर निगरानी हो सके।