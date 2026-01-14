Hindustan Hindi News
राजस्थान में मकर संक्रांति पर हादसों और हिंसा का साया, पतंग लूटने के विवाद में हत्या; चाइनीज मांझे से कई घायल

संक्षेप:

मकर संक्रांति के पर्व पर राजस्थान में जहां दिनभर छतों पर पतंगों का रंगीन नजारा दिखा, वहीं शाम ढलते ही त्योहार कई जगहों पर मातम में बदल गया। पतंग लूटने के विवाद, चाइनीज मांझे और लापरवाही ने अलग-अलग जिलों में जानलेवा घटनाओं को जन्म दिया। 

Jan 14, 2026 06:58 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति के पर्व पर राजस्थान में जहां दिनभर छतों पर पतंगों का रंगीन नजारा दिखा, वहीं शाम ढलते ही त्योहार कई जगहों पर मातम में बदल गया। पतंग लूटने के विवाद, चाइनीज मांझे और लापरवाही ने अलग-अलग जिलों में जानलेवा घटनाओं को जन्म दिया। भीलवाड़ा में पतंग लूटने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, सिरोही में चाइनीज मांझे से 7 महीने के बच्चे का गला कट गया, जबकि पाली में हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई।

जयपुर में आतिशबाजी, आसमान रोशनी से जगमगाया

राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति पर दिनभर पतंगबाजी का दौर चला। बरकत नगर, टोंक फाटक, सांगानेर और आसपास के इलाकों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पतंग उड़ाते नजर आए। शाम होते ही कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई। रंग-बिरंगी रोशनी और पटाखों की आवाज से पूरा आसमान जगमगा उठा। हालांकि प्रशासन की अपील के बावजूद कई जगहों पर पटाखे और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता रहा।

भीलवाड़ा में पतंग लूटने के विवाद में युवक की हत्या

भीलवाड़ा के कावा खेड़ा इलाके में पतंग लूटने की बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अख्तर के रूप में हुई है। घटना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

पुलिस के अनुसार बुधवार शाम पतंग लूटने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट के दौरान अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से भोलू राम रैगर के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिरोही में 7 महीने के बच्चे का गला कटा

सिरोही जिले में चाइनीज मांझे की खतरनाक तस्वीर सामने आई। यहां 7 महीने के मासूम बच्चे का गला चाइनीज मांझे से कट गया। बच्चा घर के बाहर था, तभी अचानक उड़ती पतंग की डोर उसकी गर्दन में फंस गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है।

श्रीगंगानगर में पानी की डिग्गी में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत

श्रीगंगानगर जिले में पतंग लूटते समय 8 साल का बच्चा पानी की डिग्गी में गिर गया। काफी देर बाद जब परिजनों को जानकारी मिली तो उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

पाली में हाइटेंशन लाइन की चपेट में आया किशोर

पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोलीवाड़ा गांव निवासी 14 वर्षीय ध्रुव पुत्र बाबूलाल मेघवाल पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग हाइटेंशन लाइन के पास चली गई। पतंग को संभालने के प्रयास में वह लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। परिजन उसे तुरंत सुमेरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

टोंक और बांसवाड़ा में चाइनीज मांझे से घायल

टोंक जिले के निवाई में बाइक सवार युवक पारस बैरवा (28) चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। कुंडों के पास उड़ती डोर से उसके चेहरे पर गहरा घाव हो गया। गर्दन और गाल के बीच कट लगने से उसे 10 टांके लगाने पड़े।

वहीं बांसवाड़ा में भी बाइक सवार एक युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। घाव गहरा होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कर टांके लगाए गए।

प्रशासन की अपील बेअसर

लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने और प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की है। वहीं इन घटनाओं ने एक बार फिर मकर संक्रांति पर सुरक्षा और जागरूकता की जरूरत को उजागर कर दिया है।

