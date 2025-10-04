rajasthan madhyapradesh cough syrup safe after child deaths full details राजस्थान-मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप सुरक्षित कैसे ठहराया गया? पढ़ें पूरी डिटेल्स, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान-मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप सुरक्षित कैसे ठहराया गया? पढ़ें पूरी डिटेल्स

राजस्थान में बच्चों की मौत के संभावित कारण के रूप में सामने आए कफ सिरप की जांच अब पूरी हो गई है और राज्य स्वास्थ्य विभाग की सरकारी लैब ने इसे सुरक्षित घोषित कर दिया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 4 Oct 2025 03:56 PM
राजस्थान में बच्चों की मौत के संभावित कारण के रूप में सामने आए कफ सिरप की जांच अब पूरी हो गई है और राज्य स्वास्थ्य विभाग की सरकारी लैब ने इसे सुरक्षित घोषित कर दिया है। यह मामला पिछले कुछ हफ्तों में स्वास्थ्य प्रशासन और आम जनता के बीच चिंता का केंद्र बना हुआ था।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न बैचों की दवा की जांच का आदेश दिया था, जब रिपोर्टें आईं कि कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी और कुछ की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच और लैब परीक्षण के बाद यह पुष्टि हुई कि दवा में मौजूद सभी नमक और सक्रिय घटक निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

इस स्टोरी का अनोखा पक्ष यह है कि, जबकि दवा अब सुरक्षित घोषित हो चुकी है, बच्चों की सुरक्षा और दवा वितरण प्रक्रिया पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने पत्रकारों से कहा, “हमने सभी सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे। दवा में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को यह दवा दी, वह सरकारी डॉक्टरों द्वारा सुझाई नहीं गई थी।

राजस्थान में सैंपल्स सिरक, झुंझुनू और भरतपुर जिलों से लिए गए थे और उन्हें ड्रग कंट्रोल विभाग की लैब में भेजा गया था। शुक्रवार को रिपोर्ट आने के बाद सभी बैच को सुरक्षित करार दिया गया।

हालांकि, यह मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देशभर में 11 बच्चों की मौत की खबरें आई हैं, जिनमें से नौ मध्यप्रदेश और दो राजस्थान में हुई हैं। तमिलनाडु सरकार ने ‘Coldrif’ नामक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे बाजार से हटा दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। यह कदम उन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है जो इन दवाओं से सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा और माता-पिता की जागरूकता के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है। जबकि दवा सुरक्षित पाई गई है, माता-पिता द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के बिना दवा देना अब भी चिंता का विषय है।

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में अभी भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। चिंदवाड़ा और नागपुर में कुल 13 बच्चे उपचाराधीन हैं, जिनमें से तीन बच्चों को डायलिसिस पर रखा गया है। यह स्थिति दिखाती है कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा केवल दवा की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि सही परामर्श और सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की दवा में सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि वितरण और उपभोग की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

