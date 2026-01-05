Hindustan Hindi News
राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है,बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता; पढ़िए जल मामले पर क्या बोले MP के CM मोहन यादव

संक्षेप:

राजस्थान–मध्यप्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा और सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि “राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। 

Jan 05, 2026 07:02 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान–मध्यप्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा और सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि “राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। वह भी हमारा ही प्रदेश है। पानी को लेकर सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं।” यह बयान उन्होंने राजस्थान डिजिफेस्ट–टाई ग्लोबल समिट के मंच से दिया, जिसे दोनों राज्यों के रिश्तों में नई सकारात्मक दिशा के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पिछले करीब 25 वर्षों से यह विवाद चलता आ रहा है कि राजस्थान को 5 प्रतिशत पानी क्यों दिया जाए। कोई कहता है देना चाहिए, कोई कहता है नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साझा भविष्य के नजरिए से देखा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधी बातचीत की।

भजनलाल शर्मा से बातचीत का जिक्र

सीएम मोहन यादव ने मंच से कहा कि भजनलाल शर्मा ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान में पानी की भारी समस्या है। उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए और आने वाले समय की जरूरतों के लिए पानी बेहद जरूरी है। यदि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तो राजस्थान का भविष्य भी बेहतर हो सकता है। इस पर मध्यप्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट है। मोहन यादव ने कहा, “हमने कहा कि 5 प्रतिशत ही क्यों, जरूरत पड़ी तो 7 प्रतिशत पानी भी देने को तैयार हैं।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि पड़ोसी राज्य को पानी देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सहयोग की भावना है। “राजस्थान हमारा ही प्रदेश है, कोई अलग देश नहीं। अगर वहां विकास होगा तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा,” ऐसा कहते हुए उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद पर भी जोर दिया।

‘बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता’

सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में जल को लेकर एक दार्शनिक लेकिन व्यावहारिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, “बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता।” उनका कहना था कि जल प्रकृति की देन है और इसे राजनीति की सीमाओं में बांधना सही नहीं है। यदि पानी बह रहा है और किसी क्षेत्र को उसकी आवश्यकता है, तो उसे रोकना न तो मानवीय है और न ही व्यावहारिक।

उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों ही परमात्मा की दया से साझा विरासतें हैं। संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक दृष्टि से दोनों राज्यों का रिश्ता गहरा है। ऐसे में पानी जैसे बुनियादी संसाधन पर विवाद की जगह सहयोग होना चाहिए।

मध्यप्रदेश ‘नदियों का मायका’

मोहन यादव ने यह भी स्वीकार किया कि नदियों के मामले में मध्यप्रदेश अपेक्षाकृत भाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को यूं ही ‘नदियों का मायका’ नहीं कहा जाता। राज्य में करीब 250 से अधिक नदियां हैं। इसके विपरीत राजस्थान को भौगोलिक कारणों से जल की थोड़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे उन्होंने “परमात्मा की लीला” बताते हुए कहा कि जहां संसाधन अधिक हैं, वहां जिम्मेदारी भी अधिक है।

उनका कहना था कि मध्यप्रदेश का दायित्व बनता है कि वह अपनी इस प्राकृतिक संपदा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद पड़ोसी राज्यों के हित में भी करे। यही सच्चा विकास और सुशासन है।

राजनीतिक संदेश और भविष्य के संकेत

सीएम मोहन यादव का यह बयान केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजस्थान–मध्यप्रदेश संबंधों में नई गर्मजोशी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में जल विवाद राजनीतिक तनाव का कारण बनते रहे हैं, मोहन यादव का यह रुख सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देता दिख रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बयान के बाद ठोस नीतिगत कदम उठते हैं, तो यह न केवल राजस्थान की जल समस्या में राहत दे सकता है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए रास्ते भी खोल सकता है।

कुल मिलाकर, “राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है” और “बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता” जैसे वाक्यों के जरिए सीएम मोहन यादव ने जल विवाद पर एक स्पष्ट, भावनात्मक और व्यावहारिक संदेश दिया है—कि संसाधनों पर झगड़े नहीं, साझेदारी होनी चाहिए।

