राजस्थान-मध्यप्रदेश मार्ग पर दर्दनाक हादसा, बोलेरो से भिड़ी बाइक, 4 युवकों की मौत
राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। डग-चौमहला रोड पर करनपुरा गांव के पास बोलेरो और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। डग-चौमहला रोड पर करनपुरा गांव के पास बोलेरो और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को चौमहला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया।
गंगधार थाना क्षेत्र में हुआ हादसा
घटना शाम करीब 7:30 बजे गंगधार थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार बाइक डग से गंगधार की ओर आ रही थी, जबकि बोलेरो गंगधार से डग की तरफ जा रही थी। करनपुरा गांव के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि बाइक पर चार लोग सवार थे। टक्कर के बाद सभी सड़क पर दूर तक जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी।
एक ही बाइक पर सवार थे चारों
डीएसपी हेमंत गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा आमने-सामने की भिड़ंत का मामला है। बाइक पर चार लोगों का सवार होना भी हादसे की गंभीरता का एक कारण माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
बैग से मिले आधार कार्ड, 3 की पहचान
पुलिस को मृतकों के बैग से तीन आधार कार्ड मिले हैं, जिनसे तीन युवकों की पहचान हो सकी है। ये सभी मध्यप्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं।
पहचान इस प्रकार हुई है—
राजपाल पुत्र परबत सिंह, निवासी झांगरिया गांव, थाना सीतामऊ (मध्य प्रदेश)
जवाहरलाल पुत्र रामचंद्र, निवासी झांगरिया गांव, थाना सीतामऊ (मध्य प्रदेश)
नरेश पुत्र कालूलाल, निवासी उदयपुर गांव (मध्य प्रदेश)
हालांकि चौथे मृतक के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान के प्रयास कर रही है।
परिजनों को दी सूचना
डीएसपी ने बताया कि थाना अधिकारी अमरनाथ योगी ने आधार कार्ड में दर्ज पते के आधार पर परिजनों से संपर्क किया और हादसे की जानकारी दी। परिजनों के चौमहला पहुंचने के बाद शवों की अधिकृत पहचान की जाएगी। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
हादसे के कारणों की जांच जारी
पुलिस ने बताया कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए दोनों वाहनों की तकनीकी जांच की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसे के समय वाहनों की रफ्तार कितनी थी और क्या किसी चालक की लापरवाही सामने आती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि डग-चौमहला रोड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।
इलाके में पसरा मातम
चार युवकों की एक साथ मौत से इलाके में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि सभी युवक राजस्थान से मध्यप्रदेश की ओर जा रहे थे। एक ही बाइक पर चार लोगों के सवार होने से हादसा और भी भयावह हो गया।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चौथे मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की जरूरत को उजागर कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।