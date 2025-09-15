राजस्थान: मदन दिलावर ने डोटासरा को बताया चरित्रहीन गैंग का सरगना, राहुल गांधी महिलाओं को किस करते हैं

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चरम पर है। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने करारा जवाब दिया है।

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चरम पर है। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने डोटासरा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बेहद तीखे और विवादित बयान दिए।

मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चरित्रहीन गैंग के सरगना हैं। राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वे महिलाओं को सार्वजनिक मंचों पर किस करते हैं। यही नहीं, उनके साथ हाथों में हाथ और कंधे पर हाथ रखकर घूमते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूरी गैंग अश्लीलता फैलाने वालों की टोली है।

दिलावर ने कांग्रेस के पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भंवरी देवी कांड हो या अजमेर ब्लैकमेल कांड, इन सबके पीछे भी कांग्रेसियों का ही हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति ही ऐसी है, जहां अश्लीलता और कुकृत्य छिपाए जाते हैं।

शिक्षा मंत्री ने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने जैसे गलत आरोप लगाए हैं। दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा कि “चरित्रहीन व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है।”

कैमरों के मुद्दे पर दिलावर ने कहा कि डोटासरा का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि कैमरे तो लोकसभा में भी लगे हुए हैं। विधानसभा की हां-ना लॉबी में भी कैमरे मौजूद हैं। यहां तक कि कांग्रेस कार्यालय में भी कैमरे लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वहां महिला विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ अश्लील हरकत करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं?

दिलावर ने व्यंग्य करते हुए पूछा- “क्या कोई महिला बाथरूम जाती है या कपड़े बदलती है, इसे देखने के लिए कांग्रेस ने कैमरे लगवाए हैं?

मदन दिलावर ने कांग्रेस पर एक और बड़ा हमला करते हुए कहा कि यह लोग तो हलाला के भी पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला और पुरुष में अनबन के बाद अगर पुरुष तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे देता था, और बाद में समझौता होता था तो महिला को पवित्र होने के लिए कई पुरुषों के पास रात बितानी पड़ती थी। इसे कांग्रेस पवित्रता मानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच ही इस प्रकार की है और यह पूरी गैंग ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देती है।

दिलावर ने राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि वह महिलाओं के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीटिंग और पब्लिक रैलियों में महिलाओं का हाथ पकड़ते, कंधे पर हाथ रखते और यहां तक कि चुंबन करते हुए भी देखे जाते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति का उदाहरण बताया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के बारे में ज्यादा कहना भी समय की बर्बादी है क्योंकि यह पूरी गैंग ही अश्लील लोगों की है।

दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी छवि बेदाग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता अनर्गल और झूठी बयानबाजी करके उनकी छवि को धूमिल नहीं कर सकते। दिलावर ने कहा कि देवनानी भाजपा के श्रेष्ठतम नेताओं में से एक हैं और उनका चरित्र भी उच्च कोटि का है।