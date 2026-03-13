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दूसरी नौकरी ढूंढ लो…राजस्थान में LPG सप्लाई रुकने से 3000 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में

Mar 13, 2026 07:25 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत पर दिख रहा है। LPG गैस की कमी ने आम जनता और उद्योग दोनों को हिलाकर रख दिया है।

दूसरी नौकरी ढूंढ लो…राजस्थान में LPG सप्लाई रुकने से 3000 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में

ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत पर दिख रहा है। LPG गैस की कमी ने आम जनता और उद्योग दोनों को हिलाकर रख दिया है। देशभर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग सुबह से सिलेंडर लेने जाते हैं, लेकिन शाम तक खाली हाथ लौटते हैं।

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जयपुर में बोरोसिल कंपनी पर संकट

राजस्थान के जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में स्थित बोरोसिल कंपनी में मंगलवार को LPG गैस की सप्लाई ठप हो गई। इससे उत्पादन पूरी तरह रुक गया और कंपनी ने तीन हजार मजदूरों को बुधवार से काम पर आने से रोक दिया।

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मजदूरों का गुस्सा

महिला मजदूर कंपनी परिसर के बाहर इकट्ठा हो गईं और जमकर हंगामा किया। उन्होंने रोज़ काम पर बुलाने की मांग की। महिलाओं ने कहा, “हमारी नौकरी ही हमारे परिवार की रोटी और बैंक की किश्तें भरती है।”

कंपनी की मुश्किल

कंपनी के GM महेंद्र सैनी ने बताया कि बोरोसिल कंपनी को रोजाना 20 टन LPG गैस की जरूरत होती है। न्यूनतम 13 टन गैस हर हालात में चाहिए। लेकिन दो दिन से सप्लाई बंद होने के कारण उत्पादन ठप है।

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तीन हजार मजदूर प्रभावित

गोविंदगढ़ और आसपास के गांवों से आए तीन हजार मजदूरों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। उत्पादन बंद होने के कारण उन्हें बुलाना फिलहाल संभव नहीं है। महेंद्र सैनी ने कहा, “उत्पादन बंद है तो मजदूरों को बुलाएं कैसे? यह हमारी मजबूरी है।”

परिवार पर असर

मजदूरों ने कहा कि संकट के चलते परिवार पर दबाव बढ़ गया है। “अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो बच्चों की फीस, घर का किराया और बैंक की किश्तें कैसे भरेंगे?” एक महिला मजदूर ने बताया।

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पूरे देश में हालात गंभीर

राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में कॉमर्शियल LPG गैस की सप्लाई ठप है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। राज्य सरकारों ने भी कुछ क्षेत्रों में सप्लाई पर रोक लगा दी है।

मजदूरों का हंगामा

मंगलवार शाम को मजदूरों ने अपने गुस्से का इजहार किया। महिलाओं ने कंपनी परिसर के बाहर नारेबाजी की और रोज काम पर बुलाने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि उनकी मेहनत की रोटी ही परिवार का सहारा है।

विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकट का असर सीधे स्थानीय उद्योगों तक पहुंच गया है। “अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उद्योग प्रभावित होंगे और हजारों मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं।”

सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें

लोगों को LPG सिलेंडर लेने के लिए 25 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इससे पहले तो बुकिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान सहित कई राज्यों में सिलेंडर की भारी कमी ने आम जनता और उद्योग दोनों के लिए संकट खड़ा कर दिया है।

मजदूरों की गुहार

मजदूरों ने जोर देकर कहा कि उन्हें दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। “कंपनी और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे परिवार की रोटी हमारी प्राथमिकता है।”

भविष्य की चिंता

यदि LPG सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई, तो न सिर्फ बोरोसिल जैसी कंपनियों का उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि हजारों मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। राजस्थान के लिए यह संकट गंभीर संकेत दे रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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