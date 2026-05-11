राजस्थान में LPG यूजर्स के लिए झटका,इन लोगों की सब्सिडी खत्म, जानें नया नियम

अगर आप रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब देशभर में लाखों उपभोक्ताओं के बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी रोकी जा सकती है।

अगर आप रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब देशभर में लाखों उपभोक्ताओं के बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी रोकी जा सकती है। इसके साथ ही फर्जी और निष्क्रिय गैस कनेक्शनों पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है।

उच्च आय वर्ग पर सरकार की नजर सरकार का मुख्य फोकस उन उपभोक्ताओं पर है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सब्सिडी का लाभ ले रहे थे। नए नियमों के अनुसार, जिन लोगों की वार्षिक सकल कर योग्य आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अब ‘उच्च आय वर्ग’ में रखा गया है। ऐसे उपभोक्ता अब सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं माने जाएंगे।

कोटा में हजारों उपभोक्ता प्रभावित जानकारी के मुताबिक, अकेले कोटा जिले में करीब 40 हजार उपभोक्ता इस श्रेणी में आते हैं। इनमें बड़े व्यापारी, उद्योगपति और उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी अधिकारी शामिल हैं। ऐसे लोगों की सब्सिडी बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है।

फर्जी और मृत कनेक्शनों पर सख्ती इसके अलावा, सरकार ने फर्जीवाड़े पर भी सख्ती दिखाई है। ऐसे गैस कनेक्शन जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए गए हैं या उन लोगों के नाम पर चल रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब जांच के दायरे में हैं। तेल विपणन कंपनियां आधार डेटाबेस की मदद से इन खातों की पहचान कर रही हैं।

30 दिन में ट्रांसफर अनिवार्य यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन सक्रिय पाया जाता है, तो संबंधित परिवार को 30 दिनों के भीतर उसे किसी योग्य सदस्य के नाम ट्रांसफर करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

मोबाइल मैसेज से मिल रही जानकारी उपभोक्ताओं को इस संबंध में मोबाइल पर लगातार मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों को उनकी पात्रता को लेकर संदेह है, उन्हें अपने मोबाइल इनबॉक्स की जांच करने की सलाह दी गई है।

7 दिन में दर्ज कराएं आपत्ति यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसकी सब्सिडी गलती से रोकी जा रही है, तो उसके पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल 7 दिनों का समय है। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क किया जा सकता है या संबंधित तेल कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

पारदर्शिता लाने की कोशिश कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता के अनुसार, कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन लिंक भेजकर उनकी जानकारी अपडेट करवाई जा रही है।

जरूरतमंदों तक पहुंचेगा लाभ इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।