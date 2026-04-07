गैस के लिए तरसता राजस्थान! 14 लाख उपभोक्ता इंतजार में, कंपनियों ने रोके नए कनेक्शन
राजस्थान में रसोई गैस को लेकर हालात अचानक गंभीर मोड़ पर पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हालात—खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव—का असर अब आम आदमी की रसोई तक दिखने लगा है।
राजस्थान में रसोई गैस को लेकर हालात अचानक गंभीर मोड़ पर पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हालात—खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव—का असर अब आम आदमी की रसोई तक दिखने लगा है। राज्य में LPG संकट इतना गहरा गया है कि तेल कंपनियों ने नए घरेलू गैस कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए हैं।
हालांकि, राहत की बात यह है कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं—जैसे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक—को अभी भी नए कनेक्शन मिल रहे हैं। लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है।
14 लाख उपभोक्ता अब भी कतार में
राज्य की प्रमुख तेल कंपनियों—IOCL, BPCL और HPCL—के अनुसार, राजस्थान में इस समय करीब 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं।
IOCL के स्टेट कॉर्डिनेटर और एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर मनोज गुप्ता के मुताबिक, “प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन LPG की सप्लाई दबाव में है। मार्च में अचानक आई पैनिक बुकिंग ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया है।”
उन्होंने साफ कहा कि अभी भी करीब 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है, जिसे धीरे-धीरे क्लियर किया जा रहा है।
पैनिक बुकिंग ने बिगाड़ी तस्वीर
मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में अचानक गैस सिलेंडर की बुकिंग में भारी उछाल आया। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और अंतरराष्ट्रीय तनाव ने लोगों को पहले से ज्यादा सिलेंडर बुक करने के लिए प्रेरित किया।
इसका नतीजा यह हुआ कि सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया और सामान्य वितरण प्रणाली लड़खड़ा गई। कंपनियां अब भी उसी ‘अचानक आई बाढ़’ को संभालने में जुटी हैं।
रोज 2.80 लाख सिलेंडर की सप्लाई, फिर भी राहत नहीं
तेल कंपनियों के अनुसार, फिलहाल रोजाना 2.80 लाख से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग आ रही है और लगभग उतनी ही सप्लाई भी दी जा रही है।
लेकिन बैकलॉग इतना बड़ा है कि स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। कंपनियों का दावा है कि आने वाले समय में 100 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी और सप्लाई का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। फिलहाल यह आंकड़ा 95-96 प्रतिशत के आसपास है।
घरेलू कनेक्शन बंद, कॉमर्शियल जारी
सबसे बड़ा असर नए घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा है। कंपनियों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल नए घरेलू LPG कनेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे।
हालांकि, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित मात्रा में जारी है। यह सप्लाई औसत खपत के लगभग 70 प्रतिशत तक ही सीमित रखी गई है, ताकि प्राथमिकता घरेलू जरूरतों को दी जा सके।
ऑटो LPG की मांग में 363% उछाल
संकट का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। जयपुर सहित कई शहरों में ऑटो में इस्तेमाल होने वाली LPG की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में जहां ऑटो LPG की खपत 131 मीट्रिक टन थी, वहीं मार्च 2026 में यह बढ़कर 607 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई—यानी 363 प्रतिशत की वृद्धि।
इस अचानक बढ़ी मांग को देखते हुए सभी LPG पंपों को 24×7 खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पेट्रोल-डीजल पर भी पड़ा असर
LPG संकट के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की मांग भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। मार्च महीने में इनकी बिक्री में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
कंपनियों का मानना है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण लोगों में डर का माहौल बना और उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदना शुरू कर दिया।
कब मिलेगी राहत?
तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और पैनिक बुकिंग अब कम हो चुकी है। लेकिन 14 लाख उपभोक्ताओं का लंबा इंतजार और 5 दिन का बैकलॉग यह संकेत दे रहा है कि पूरी तरह राहत मिलने में अभी कुछ समय लग सकता है।
फिलहाल सवाल यही है—क्या राजस्थान की रसोई में जलती आंच जल्द स्थिर होगी या LPG संकट और गहराएगा?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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