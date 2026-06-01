राजस्थान में महंगी हुई रसोई और कारोबार की गैस, 1 जून से लागू हुए नए रेट

राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार रात एलपीजी दरों की समीक्षा के बाद 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है।

राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार रात एलपीजी दरों की समीक्षा के बाद 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर और अन्य श्रेणियों के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कॉमर्शियल सिलेंडर अब 3141 रुपए में मिलेगा राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। नई दरों के अनुसार प्रदेश में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 3099 रुपए के बजाय 3141 रुपए में उपलब्ध होगा। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा, जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बार घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले की तरह 916.50 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा। इससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिली है। हालांकि लगातार बढ़ रही कॉमर्शियल गैस की कीमतों का अप्रत्यक्ष असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों और सेवाओं की लागत बढ़ने की संभावना रहती है।

अंतरराष्ट्रीय हालात का दिख रहा असर विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बाद एलपीजी की कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है। इसी कारण पेट्रोलियम कंपनियां समय-समय पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन कर रही हैं।

कारोबारियों की बढ़ी चिंता लगातार बढ़ रही कॉमर्शियल गैस की कीमतों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल, रेस्टोरेंट और फूड कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गैस की बढ़ती लागत उनके संचालन खर्च को प्रभावित कर रही है। कई छोटे व्यवसाय पहले से ही महंगाई और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं, ऐसे में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है।

इस साल छह बार से ज्यादा बढ़े दाम साल 2026 में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 31 दिसंबर तक जो 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1608 रुपए में उपलब्ध था, उसकी कीमत अब बढ़कर 3141 रुपए तक पहुंच गई है। यानी पांच महीनों में ही सिलेंडर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है।

महीने-दर-महीने बढ़ोतरी का आंकड़ा पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 111 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए, अप्रैल में 195 रुपए और मई में सबसे बड़ी 993 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब जून की शुरुआत में कंपनियों ने फिर 42 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी ने व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है।