अब राजस्थान में बिना OTP नहीं मिलेगी गैस! 1 मई से लागू होंगे नए नियम

राजस्थान के लाखों उपभोक्ताओं के लिए 1 मई 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए हैं।

राजस्थान के लाखों उपभोक्ताओं के लिए 1 मई 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए हैं। इन नियमों का सबसे अधिक असर प्रदेश के शहरी इलाकों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और भरतपुर में देखने को मिलेगा।

OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू सबसे बड़ा बदलाव LPG सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में किया गया है। अब हर डिलीवरी OTP आधारित होगी। यानी जैसे ही आपका सिलेंडर डिलीवरी के लिए निकलेगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। यह OTP डिलीवरी एजेंट को बताना अनिवार्य होगा।

बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर नई व्यवस्था के तहत डिलीवरी एजेंट को OTP बताए बिना सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस सिस्टम से फर्जी डिलीवरी, चोरी और सब्सिडी के गलत इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

बुकिंग अंतराल बढ़ा, अब 25 दिन का इंतजार सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में दो बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह अवधि 21 दिन थी।

ग्रामीण इलाकों में और बढ़ सकता है अंतराल सरकार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह बुकिंग अंतराल और अधिक रखा जा सकता है। हालांकि इसकी अंतिम अवधि स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को पहले से प्लानिंग करनी होगी।

PMUY लाभार्थियों के लिए E-KYC अनिवार्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से जुड़ी महिलाओं के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। योजना की लाभार्थी महिलाओं को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आधार आधारित ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अनिवार्य होगा।

E-KYC नहीं कराया तो सप्लाई पर असर यदि लाभार्थी समय पर E-KYC नहीं कराते हैं तो उनकी सब्सिडी या गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि इससे योजना का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।

PNG को बढ़ावा, LPG सप्लाई हो सकती है प्रभावित जिन शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तय समय सीमा में PNG कनेक्शन नहीं लेने पर LPG सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर विशेषज्ञों के अनुसार, इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जो नियमित रूप से LPG सिलेंडर पर निर्भर हैं। उन्हें अब गैस उपयोग और बुकिंग की बेहतर योजना बनानी होगी।

मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी OTP आधारित सिस्टम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही और अपडेट हो, ताकि डिलीवरी के समय कोई परेशानी न हो।

MyLPG ऐप से करें तैयारी सरकार ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे MyLPG ऐप डाउनलोड करें और समय रहते अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत से बचा जा सकेगा।