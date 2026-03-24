राजस्थान में गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी; अब जल्दी मिलेगा सिलेंडर, गांवों में भी सुविधा

राजस्थान में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कंपनियों ने बड़ा बदलाव करते हुए बुकिंग अवधि को फिर से 25 दिन कर दिया है।

राजस्थान में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कंपनियों ने बड़ा बदलाव करते हुए बुकिंग अवधि को फिर से 25 दिन कर दिया है। इससे पहले इसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया था, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही थी।

कमी के चलते बढ़ाया गया था अंतराल करीब 10 दिन पहले तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कमी और बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 45 दिन बाद ही कर सकेंगे। इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया था।

अब गांव-शहर में एक समान नियम नए बदलाव के तहत अब ग्रामीण उपभोक्ता भी 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में पहले से यही नियम लागू था और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब पूरे राज्य में एक समान बुकिंग व्यवस्था लागू हो गई है।

डिलीवरी में देरी से बढ़ी दिक्कत गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में सामान्य तौर पर सिलेंडर की खपत कम होती है और बुकिंग का अंतराल एक महीने या उससे अधिक रहता है। लेकिन 45 दिन की बाध्यता लागू होने के बाद डिलीवरी में और ज्यादा देरी होने लगी, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही थी।

संसद में भी उठा था मुद्दा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जानकारी दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल बढ़ाकर 45 दिन किया गया है। उन्होंने बताया था कि दो सिलेंडरों के बीच न्यूनतम 45 दिन का अंतर रखना अनिवार्य होगा।

पैनिक बुकिंग से सिस्टम पर दबाव गैस की किल्लत के चलते राज्य में पैनिक बुकिंग की स्थिति भी बन गई थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने एक साथ बुकिंग करने की कोशिश की, जिससे Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited के सर्वर पर दबाव बढ़ गया।

बुकिंग और ओटीपी में आई दिक्कतें सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण कई बार बुकिंग नहीं हो पाई और कई मामलों में उपभोक्ताओं को ओटीपी भी समय पर नहीं मिला। इससे लोगों को बार-बार कोशिश करनी पड़ी और परेशानी बढ़ गई।

एजेंसियों पर अब भी भीड़ का असर स्थिति यह रही कि शहरी क्षेत्रों की कई गैस एजेंसियों पर अब भी उपभोक्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग समय पर सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं।

कॉमर्शियल सिलेंडर की समस्या बरकरार प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर अब भी परेशानी बनी हुई है। ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यापारिक उपभोक्ताओं को उनकी कुल मासिक खपत का केवल 20 फीसदी ही सिलेंडर दिया जा रहा है।