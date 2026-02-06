राजस्थान में प्रेमी संग पति को मारने वाली अंजलि पुलिस को देती रही चकमा, कॉल डिटेल ने खोल दी पूरी कहानी

संक्षेप: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सामने आए दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली अंजू की साजिश का खुलासा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की परतें खोल दीं

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सामने आए दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली अंजू की साजिश का खुलासा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की परतें खोल दीं। 30 जनवरी को रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 01 केएलएम निवासी प्राइवेट टीचर आशीष (27) की उसकी पत्नी अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दोस्तों के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

मामले में अंजू के चाचा रवि कुमार ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अंजू ने जो घिनौना काम किया है, उससे पूरा परिवार शर्मिंदा है। उन्होंने अंजू, उसके प्रेमी संजू और उसके साथियों रॉकी व बादल के लिए फांसी या उम्रकैद की सजा की मांग की है।

घटना के बाद अंजू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि एक कार में आए लुटेरों ने उसके पति की हत्या कर दी। आशीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि अंजू का इलाज शुरू किया गया। हालांकि, पुलिस को शुरू से ही अंजू पर शक था क्योंकि उसके शरीर पर संघर्ष का कोई निशान तक नहीं था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि आशीष की मौत गला घोंटने से हुई थी, न कि किसी सड़क लूट या हादसे में। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की और अंजू की कॉल डिटेल निकलवाई।

इस बीच, आशीष के परिवार का हाल बेहाल है। बेटे की मौत के छह दिन बाद भी मां को यकीन नहीं हो पा रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह बार-बार आंगन में पड़े पलंग पर बेसुध होकर बेटे को पुकारती रहती हैं। तीन महीने पहले ही घर में बहू के स्वागत की खुशियां थीं, लेकिन अब वही बहू बेटे की कातिल निकली।

आशीष को उसके चाचा रामचंद्र ने करीब चार साल पहले गोद लिया था। रामचंद्र एक सरकारी टीचर हैं और उनकी दो बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि बेटे की कमी पूरी होने के बाद परिवार में खुशियां लौट आई थीं। शादी के बाद अंजू का व्यवहार भी बेहद अच्छा था। वह एक संस्कारी बहू की तरह घर संभालती थी, जिससे किसी को उसके इरादों पर शक तक नहीं हुआ।

आशीष के पिता रामरख ने बताया कि आशीष चार भाइयों में सबसे छोटा था और 30 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी अंजू से हुई थी। संयुक्त परिवार में 16 सदस्य रहते हैं और तीन महीने तक अंजू ने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया।

घटना वाले दिन आशीष अपने चचेरे भाई अंकित और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शाम को घूमने गया था। घर लौटने के बाद अंजू उसे बातों में उलझाकर फिर बाहर ले गई। पहले से झाड़ियों में छिपे प्रेमी संजू और उसके दोस्त रॉकी व बादल ने मौके का फायदा उठाया। आरोप है कि पहले डंडों से हमला किया गया और फिर मफलर से आशीष का गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

हत्या को लूट का रूप देने के लिए अंजू ने आशीष का मोबाइल और अपने कानों के झुमके प्रेमी को दे दिए। लेकिन कॉल डिटेल ने पूरी साजिश बेनकाब कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि अंजू और संजू लंबे समय से संपर्क में थे। पूछताछ में संजू टूट गया और उसने हत्या की साजिश कबूल कर ली।