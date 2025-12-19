Hindustan Hindi News
राजस्थान में लव मैरिज का खूनी बदला, लड़की वालों ने युवक की नाक काटी; पलटवार में युवती के चाचा का पैर काटा

राजस्थान में लव मैरिज का खूनी बदला, लड़की वालों ने युवक की नाक काटी; पलटवार में युवती के चाचा का पैर काटा

संक्षेप:

Dec 19, 2025 09:39 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के बाड़मेर जिले में लव मैरिज को लेकर दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश ने बुधवार शाम हिंसक रूप ले लिया। गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के जीवाणियों की ढाणी में पहले लड़की पक्ष ने युवक के बड़े भाई पर हमला कर दरांती से उसकी नाक काट दी। इसके कुछ ही देर बाद गुस्साए लड़के पक्ष ने युवती के चाचा पर हमला कर उसका पैर तोड़ दिया। इस सनसनीखेज वारदात में दोनों पक्षों के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार घटना बुधवार शाम करीब 7:30 बजे की है। जीवाणियों की ढाणी निवासी उक सिंह (35) खेत से काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान युवती के चाचा धर्म सिंह (50) और उसके साथियों ने रास्ते में उक सिंह को घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने दरांती से उक सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसकी नाक कट गई। गंभीर रूप से घायल उक सिंह किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

घटना की सूचना मिलते ही लड़के पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद वे युवती के घर पहुंचे और धर्म सिंह पर हमला कर दिया। यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान धर्म सिंह के पैर में गंभीर चोट आई और उसका पैर टूट गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।

दोनों घायलों को गंभीर हालत में गुड़ामालानी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उक सिंह को बेहतर इलाज के लिए सांचौर रेफर किया गया, जबकि धर्म सिंह को जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

जांच में सामने आया है कि इस खूनी संघर्ष की जड़ ढाई साल पुरानी लव मैरिज है। जानकारी के अनुसार जीवाणियों की ढाणी निवासी श्रवण सिंह (25) ने करीब ढाई साल पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था। इस शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था। श्रवण सिंह फिलहाल अपने परिवार के साथ गुजरात में रह रहा है। पुलिस का कहना है कि लव मैरिज से नाराज लड़की पक्ष बदला लेने की फिराक में था और मौका मिलते ही हमला कर दिया गया।

गुड़ामालानी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। उक सिंह के बयान के आधार पर धर्म सिंह पक्ष के शंकर सिंह, शैतान सिंह, तनसिंह और सुमेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं धर्म सिंह के बयान पर उक सिंह पक्ष के नारायण सिंह, आलम सिंह और जालम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

थानाधिकारी ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की मांग की है।

