Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan lottery vegetable seller wins 11 crore announcement
राजस्थान: सब्जीवाले ने 500 रुपये के टिकट से जीते 11 करोड़, दोस्त के बच्चों के लिए किया बड़ा ऐलान

राजस्थान: सब्जीवाले ने 500 रुपये के टिकट से जीते 11 करोड़, दोस्त के बच्चों के लिए किया बड़ा ऐलान

संक्षेप: राजस्थान के कोटपूतली इलाके के सिरोही गांव के सब्जीवाले अमित सेहरा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अमित रातोंरात करोड़पति बन गए।

Mon, 10 Nov 2025 02:19 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के कोटपूतली इलाके के सिरोही गांव के सब्जीवाले अमित सेहरा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अमित रातोंरात करोड़पति बन गए। पंजाब स्टेट दीवाली बंपर लॉटरी के ड्रॉ में अमित ने 11 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यह टिकट अपने दोस्त से लिए गए सिर्फ 500 रुपये उधार से खरीदा था। अब अमित उसी दोस्त की दो बेटियों को एक करोड़ रुपये देने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

32 साल के अमित सेहरा अपने परिवार के साथ कोटपूतली के सिरोही गांव में रहते हैं। वे सड़क किनारे सब्जी बेचकर रोजी-रोटी कमाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बठिंडा से 500 रुपये में लॉटरी टिकट (नंबर A438586) खरीदा था। यह टिकट 31 अक्टूबर को लुधियाना में निकाले गए ड्रॉ में पहले इनाम का विजेता बना। जैसे ही नतीजे घोषित हुए, अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।

अमित बताते हैं कि जब उन्होंने टिकट खरीदने का फैसला किया, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त मुकेश सेन से 500 रुपये उधार लिए थे। अमित कहते हैं, “अगर मुकेश भैया उस दिन पैसे नहीं देते, तो शायद मेरी किस्मत नहीं बदलती। अब मैं उनकी दो बेटियों को 50-50 लाख रुपये दूंगा, ताकि वे पढ़-लिखकर कुछ बड़ा कर सकें।” अमित की इस दरियादिली की पूरे इलाके में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है।

जब अमित बठिंडा जाकर औपचारिकताएं पूरी करके अपने गांव लौटे, तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने ढोल-नगाड़ों से उनका स्वागत किया, मिठाइयां बांटी गईं और लोग बधाई देने उमड़ पड़े। एक साधारण सब्जीवाले के करोड़पति बनने की खबर से कोटपूतली में जश्न का माहौल है।

हालांकि, लॉटरी जीतने के बाद अमित की परेशानी भी बढ़ गई। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आने लगे हैं। कोई बैंक डिटेल मांग रहा है, तो कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे की जानकारी चाहता है। ठगी और धमकी भरे कॉल्स से परेशान होकर अमित ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और परिवार के साथ किसी सुरक्षित जगह चले गए हैं।

अमित कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे भगवान हनुमान जी की कृपा है। वे रोज ठेला लगाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, “भगवान की दया से ही आज ये दिन देखने को मिला है। मैं इस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने और समाजसेवा में करूंगा।”

अमित सेहरा की कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं, बल्कि नेकी और कृतज्ञता की भी मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि अमीरी इंसान का दिल नहीं बदलती, बल्कि बड़ा दिल ही इंसान को असली अमीर बनाता है। कोटपूतली का यह सब्जीवाला अब पूरे राजस्थान में ईमानदारी और दरियादिली का प्रतीक बन गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Lottery

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।