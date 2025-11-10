राजस्थान: सब्जीवाले ने 500 रुपये के टिकट से जीते 11 करोड़, दोस्त के बच्चों के लिए किया बड़ा ऐलान

संक्षेप: राजस्थान के कोटपूतली इलाके के सिरोही गांव के सब्जीवाले अमित सेहरा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अमित रातोंरात करोड़पति बन गए।

राजस्थान के कोटपूतली इलाके के सिरोही गांव के सब्जीवाले अमित सेहरा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अमित रातोंरात करोड़पति बन गए। पंजाब स्टेट दीवाली बंपर लॉटरी के ड्रॉ में अमित ने 11 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यह टिकट अपने दोस्त से लिए गए सिर्फ 500 रुपये उधार से खरीदा था। अब अमित उसी दोस्त की दो बेटियों को एक करोड़ रुपये देने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

32 साल के अमित सेहरा अपने परिवार के साथ कोटपूतली के सिरोही गांव में रहते हैं। वे सड़क किनारे सब्जी बेचकर रोजी-रोटी कमाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बठिंडा से 500 रुपये में लॉटरी टिकट (नंबर A438586) खरीदा था। यह टिकट 31 अक्टूबर को लुधियाना में निकाले गए ड्रॉ में पहले इनाम का विजेता बना। जैसे ही नतीजे घोषित हुए, अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।

अमित बताते हैं कि जब उन्होंने टिकट खरीदने का फैसला किया, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त मुकेश सेन से 500 रुपये उधार लिए थे। अमित कहते हैं, “अगर मुकेश भैया उस दिन पैसे नहीं देते, तो शायद मेरी किस्मत नहीं बदलती। अब मैं उनकी दो बेटियों को 50-50 लाख रुपये दूंगा, ताकि वे पढ़-लिखकर कुछ बड़ा कर सकें।” अमित की इस दरियादिली की पूरे इलाके में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है।

जब अमित बठिंडा जाकर औपचारिकताएं पूरी करके अपने गांव लौटे, तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने ढोल-नगाड़ों से उनका स्वागत किया, मिठाइयां बांटी गईं और लोग बधाई देने उमड़ पड़े। एक साधारण सब्जीवाले के करोड़पति बनने की खबर से कोटपूतली में जश्न का माहौल है।

हालांकि, लॉटरी जीतने के बाद अमित की परेशानी भी बढ़ गई। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आने लगे हैं। कोई बैंक डिटेल मांग रहा है, तो कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे की जानकारी चाहता है। ठगी और धमकी भरे कॉल्स से परेशान होकर अमित ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और परिवार के साथ किसी सुरक्षित जगह चले गए हैं।

अमित कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे भगवान हनुमान जी की कृपा है। वे रोज ठेला लगाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, “भगवान की दया से ही आज ये दिन देखने को मिला है। मैं इस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने और समाजसेवा में करूंगा।”