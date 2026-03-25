7 लाख की उधारी बनी मौत का कारण; राजस्थान में युवक को जिंदा जलाया
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां उधार दिए गए सात लाख रुपये मांगना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया।
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां उधार दिए गए सात लाख रुपये मांगना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया। आरोप है कि पैसे मांगने पहुंचे युवक पर चार लोगों ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
उधारी मांगने गया था, बन गया शिकार
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के टेक की झोंपड़ी निवासी लोकेश मीणा (28) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लोकेश ने धनौली गांव निवासी एक व्यक्ति को करीब सात लाख रुपये उधार दिए थे। सोमवार शाम वह इसी उधारी की रकम वापस लेने के लिए संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचा था।
बताया जा रहा है कि इसी दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया।
चार लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने मौत से पहले दिए अपने बयान में साफ तौर पर चार लोगों पर आरोप लगाया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। लोकेश के अनुसार, युवती के पिता, भाई और परिवार की महिलाओं ने मिलकर उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी।
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को तत्काल सवाई माधोपुर जिला अस्पताल पहुंचाया।
जयपुर रेफर, लेकिन नहीं बच सकी जान
जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लोकेश की हालत बेहद गंभीर देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार युवक का शरीर काफी हद तक झुलस चुका था, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
डाइंग डिक्लेरेशन बना अहम सबूत
पुलिस के लिए इस मामले में सबसे अहम कड़ी मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन (मौत से पहले का बयान) है। इसमें उसने स्पष्ट रूप से चार लोगों के नाम लिए हैं और पूरी घटना का जिक्र किया है। पुलिस इस बयान को जांच का मुख्य आधार मानकर आगे बढ़ रही है।
अधिकारियों का कहना है कि यदि बयान की पुष्टि होती है, तो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला और मजबूत होगा।
पुलिस जांच में कई एंगल खंगाले जा रहे
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस विवाद में पहले से कोई तनाव या रंजिश थी।
इसके अलावा यह भी जांच का विषय है कि घटना पूर्व नियोजित थी या अचानक हुए विवाद का नतीजा।
इलाके में दहशत, सुरक्षा पर सवाल
इस घटना के बाद धनौली गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पैसों के विवाद इस स्तर तक पहुंच जाना बेहद चिंताजनक है। वहीं, कानून-व्यवस्था और आपसी विवादों के हिंसक रूप लेने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
जल्द गिरफ्तारी का दावा
पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही, मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह वारदात एक बार फिर यह दर्शाती है कि आर्थिक विवाद किस तरह जानलेवा रूप ले सकते हैं, और समय रहते समाधान न होने पर इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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