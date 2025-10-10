राजस्थान में लिव-इन विवाद: बेटी के शब्द सुन फूट-फूट कर रोई मां, पुलिस सुरक्षा में प्रेमी संग चली गई लड़की

राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने समाज की जड़ों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में एक मां अपनी बेटी के पैरों में गिरकर रो रही है

राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने समाज की जड़ों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में एक मां अपनी बेटी के पैरों में गिरकर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मगर बेटी का चेहरा किसी पत्थर की तरह कठोर है — उसमें न करुणा है, न अपनापन। वह अपनी मां से कह रही है, “मैं लिव-इन में रहूंगी।” और यह कहते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपने प्रेमी के घर चली जाती है।

ओसियां के सामराऊ गांव का यह दृश्य सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के बदलते चेहरे की झलक है। यह वही धरती है जहां कभी मां के आंसू बेटे की तलवार रोक देते थे, जहां परिवार की इज्जत पर लोग जान दे देते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है — भावनाओं की जगह कानून ने ले ली है, और कानून भी ऐसा कि मां-बाप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देखते रह जाते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बेटी साफ शब्दों में पुलिस के सामने कहती है — “मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से जा रही हूं।” उसके ये शब्द सुनकर मां का कलेजा जैसे बाहर निकल आता है। वो कहती है — “बेटी, मत जा, ये तेरी उम्र नहीं, तेरी जिंदगी बरबाद हो जाएगी।”

पर बेटी की आंखों में जैसे कोई परछाई नहीं बची। वो न पीछे देखती है, न मां की पुकार सुनती है। पुलिस सुरक्षा में वह उस युवक के घर चली जाती है जिससे वह प्रेम करती है — और वहीं रहने का फैसला भी सुना देती है।

कानून ने हर इंसान को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार दिया है — मगर उसी कानून के साए में अब मां-बाप अपनी संतान को खो देने का दर्द झेल रहे हैं। अदालतों में “बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं” का ढेर लग चुका है। मां-बाप अपनी गुमशुदा बेटियों को ढूंढते हैं, और जब अदालत के सामने बेटी आती है — तो वही बेटी कहती है, “मैं इन लोगों को नहीं पहचानती।”

ये शब्द किसी तलवार से भी ज्यादा गहरे जख्म छोड़ जाते हैं।

हाल ही में ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने विधानसभा में इसी पीड़ा को उठाया था। उन्होंने कहा था, “अब तो तीन-तीन बच्चों की मां भी 120 की स्पीड से भाग रही है। ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें प्रेम विवाह करने से पहले मां-बाप की अनुमति जरूरी हो।”

उनकी बात पर कई लोग हंसे, कई ने विरोध किया, लेकिन आज का यह वायरल वीडियो उनकी बात को सच साबित करता दिख रहा है।

पहले के दौर में प्रेम गुपचुप हुआ करता था — एक नजर, एक खत, एक मुलाकात। अब प्रेम कैमरे के सामने, सोशल मीडिया की रीलों में और पुलिस की गाड़ियों में दिखाई देता है।

यह कहानी सिर्फ एक लड़की के फैसले की नहीं है, बल्कि उस संवेदनशील संक्रमण की है जिसमें परंपरा और आधुनिकता आमने-सामने खड़ी हैं।

जहां एक ओर बेटी “अपनी आज़ादी” की बात कर रही है, वहीं मां “अपने संस्कार” की।