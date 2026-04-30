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अब बिना वैज्ञानिक जांच नहीं लगेगा आदमखोर लेपर्ड का टैग, राजस्थान वन विभाग की नई SOP

Apr 30, 2026 03:13 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य वन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी लेपर्ड को ‘आदमखोर’ घोषित कर उसे मारने की अनुमति देना आसान नहीं होगा। नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है 

अब बिना वैज्ञानिक जांच नहीं लगेगा आदमखोर लेपर्ड का टैग, राजस्थान वन विभाग की नई SOP

राजस्थान में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य वन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी लेपर्ड को ‘आदमखोर’ घोषित कर उसे मारने की अनुमति देना आसान नहीं होगा। नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी लेपर्ड को इस श्रेणी में रखने से पहले पुख्ता वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्य अनिवार्य होंगे।

यह नई गाइडलाइन चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन के.सी.ए. अरुणप्रसाद द्वारा जारी की गई है, जिसमें मानव सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। विभाग का मानना है कि कई मामलों में बिना ठोस जांच के ही जानवरों को ‘आदमखोर’ घोषित कर दिया जाता था, जिससे निर्दोष वन्यजीवों की जान चली जाती थी।

फॉरेंसिक जांच के बिना नहीं होगा फैसला

नई SOP के अनुसार अब केवल अनुमान या स्थानीय दबाव के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी लेपर्ड पर इंसानों पर हमले या उन्हें खाने का संदेह होता है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इसके तहत घटनास्थल से बाल, लार या अन्य जैविक नमूने एकत्र कर उनका डीएनए विश्लेषण कराया जाएगा, जिससे यह पुष्टि हो सके कि हमला करने वाला जानवर वही है या नहीं। इसके अलावा हमले के निशानों और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच भी अनिवार्य कर दी गई है।

ट्रैप कैमरा और ड्रोन से निगरानी

वन विभाग अब तकनीक का भी सहारा लेगा। जिस क्षेत्र में हमला हुआ है, वहां ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे और ड्रोन के जरिए संदिग्ध लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे उसके व्यवहार और मूवमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा, जिससे गलत पहचान की संभावना कम होगी।

मारना नहीं, पकड़ना होगी पहली प्राथमिकता

नई गाइडलाइन में यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी लेपर्ड को ‘आदमखोर’ घोषित कर दिया जाता है, तब भी उसे मारना अंतिम विकल्प होगा। वन विभाग की पहली प्राथमिकता उसे जीवित पकड़ना और सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना होगी।

केवल विशेष परिस्थितियों में और चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन की लिखित अनुमति के बाद ही उसे मारने का आदेश दिया जा सकेगा। इससे अनावश्यक रूप से वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगेगी।

रेस्क्यू ऑपरेशन में भीड़ पर नियंत्रण

अक्सर देखा गया है कि लेपर्ड रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो जाते हैं, जिससे जानवर घबरा कर आक्रामक हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए SOP में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे संवेदनशील ऑपरेशनों के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू की जाएगी।

पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रेस्क्यू और जांच प्रक्रिया सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से पूरी की जा सके।

हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात

वन विभाग के अनुसार, जंगलों के घटते क्षेत्र और हैबिटेट के विखंडन के कारण लेपर्ड अब मानव बस्तियों के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की जाएंगी।

ये टीमें आधुनिक उपकरणों, ट्रैंक्विलाइजर गन और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष जानवर को केवल लोगों के डर या गुस्से के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े, साथ ही मानव जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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