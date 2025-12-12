राजस्थान: पिता का हाथ पकड़ चल रहा था मासूम,एक झपकी में लेपर्ड ने बना लिया शिकार; गर्दन से दबोचा,मौत

संक्षेप: सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां लेपर्ड के हमले में 7 साल के विक्रम बंजारा की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ आटीला बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है।

सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां लेपर्ड के हमले में 7 साल के विक्रम बंजारा की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ आटीला बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में स्थित हैंडपंप के पास अचानक झाड़ियों से निकलकर आए लेपर्ड ने बच्चे को गर्दन से दबोच लिया और करीब डेढ़ सौ मीटर दूर जंगल की ओर ले गया।

प्रत्यक्षदर्शी और बच्चे के पिता रामजीलाल बंजारा ने बताया कि वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन बच्चा कुछ कदम पीछे रह गया। इतने में झाड़ियों से अचानक बाघ जैसा दिखने वाला जानवर बाहर आया और बेटे को दबोचकर भाग गया। पिता रामजीलाल ने शोर मचाया, जिस पर आसपास की बस्ती से लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत जंगल की झाड़ियों की ओर पथराव किया और शोर मचाकर जानवर को भगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब लोग जंगल की ओर गए तो विक्रम का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला।

पिता ने शुरुआत में दावा किया कि हमला टाइगर ने किया है, लेकिन वन विभाग ने इसे स्पष्ट रूप से लेपर्ड का हमला बताया है। सवाई माधोपुर के DFO मानस सिंह ने कहा, “ये पूरी तरह स्पष्ट है कि यह अटैक लेपर्ड का था। बच्चे पर गर्दन के पास हमला किया गया, जो लेपर्ड के सामान्य अटैक पैटर्न से मेल खाता है। परिवार को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। घटना अत्यंत दुखद है।”

जहां हमला हुआ, उसके पास ही बंजारा बस्ती स्थित है, जहां लगभग 25 से 30 परिवार रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से वन विभाग और बस्तीवासियों के बीच दीवार निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि इस विवाद के बीच सुरक्षा की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा उन्हें इस दर्दनाक हादसे के रूप में भुगतना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम और एसपी अनिल कुमार बेनीवाल तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने मॉच्र्युरी पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बावजूद दुख और आक्रोश से भरे परिजन शव लेने को तैयार नहीं हुए।

कलेक्टर कानाराम ने कहा, “परिजनों को समझाया गया है। सरकार की ओर से उन्हें पूर्ण सहायता दी जाएगी। वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर आगे की कार्यवाही कर रहे हैं।”

उधर, कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि परिजनों को समझाया जा रहा है और प्रशासन उनकी सभी उचित मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा उपाय मजबूत करने की मांग की है। वहीं, वन विभाग ने लेपर्ड की मूवमेंट ट्रेस करने के लिए टीमों को सक्रिय कर दिया है।