राजस्थान के बारां जिले से ऐसा वीडियो सामने आया है कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। मामला है 16 साल की एक लड़की का, जिसने अपनी जिद पूरी कराने के लिए चार मंजिला इमारत पर चढ़ाई कर दी और जोर-जोर से लहंगा-चुन्नी की मांग करने लगी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बारांFri, 26 Sep 2025 05:26 PM
राजस्थान में लहंगा-चुन्नी के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा,लड़की 4 मंजिला इमारत पर चढ़ी, DYSP ने डिमांड पूरी कराई

राजस्थान के बारां जिले से ऐसा वीडियो सामने आया है कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। मामला है 16 साल की एक लड़की का, जिसने अपनी जिद पूरी कराने के लिए चार मंजिला इमारत पर चढ़ाई कर दी और जोर-जोर से लहंगा-चुन्नी की मांग करने लगी। पूरा इलाका मिनटों में हड़कंप मच गया।

देर रात करीब 10 बजे लड़की ने मेडिकल कॉलेज की 4 मंजिला इमारत पर अचानक कदम रखा और रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। उसके पिता वहीँ कॉलेज में मजदूरी का काम करते हैं, और उन्होंने कोशिश की कि लड़की को मनाया जाए, लेकिन लड़की की जिद इतनी जबरदस्त थी कि कई घंटों तक नीचे उतरने का नाम नहीं लिया। “मुझे लहंगा-चुन्नी चाहिए, नहीं तो मैं कूद जाऊँगी!” उसकी यह धमकी सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और कॉलेज के पास माहौल तनावपूर्ण हो गया।

लड़की के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। परिजन घबराए और पुलिस को सूचना दी। मेडिकल कॉलेज पहुंचे DYSP ओमेन्द्र शेखावत और अन्य पुलिसकर्मी। उन्होंने घंटों लड़की को मनाने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। कई बार समझाने के बाद भी लड़की ने नीचे उतरने से इनकार किया।

अंततः, DYSP ने समझदारी दिखाते हुए मौके पर ही लड़की की डिमांड पूरी की। दुकान से लहंगा और चुन्नी दिलवा दी गई। लड़की ने धीरे-धीरे कदम नीचे रखा। इसे देखकर वहां मौजूद लोग और परिजन राहत की सांस लेने लगे।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए DYSP के निर्देश पर उसे बारां जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने भी आगे की कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट तैयार कर ली है।

इस पूरे मामले ने बारां जिले के लोगों को चौंका दिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि लहंगा-चुन्नी के लिए कोई इतना हाई-वोल्टेज ड्रामा कर सकता है। लड़की की जिद, उसके परिजनों की फिक्र और DYSP की समझदारी ने मिलकर यह स्टोरी बनाई।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग लड़की की जिद को मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ पुलिस की चतुराई और DYSP की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं। कई लोग तो इसे छोटे बच्चों के लिए चेतावनी भी मान रहे हैं कि छोटी मांगों में भी धैर्य और समझदारी जरूरी है।

हाई-वोल्टेज लहंगा-चुन्नी ड्रामा ने सबको हैरान कर दिया, और साथ ही यह भी दिखा दिया कि समझदारी और सही फैसले से किसी भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

