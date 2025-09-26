rajasthan lecturer recruitment 19 candidates filled 169 forms राजस्थान लेक्चरर भर्ती में हुआ अजब-गजब मामला,19 अभ्यर्थियों ने भर दिए 169 फॉर्म, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान लेक्चरर भर्ती में हुआ अजब-गजब मामला,19 अभ्यर्थियों ने भर दिए 169 फॉर्म

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अजीबोगरीब चालबाज़ी सामने आई है। 

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 26 Sep 2025 02:33 PM
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अजीबोगरीब चालबाज़ी सामने आई है। आयोग ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी में कुल 9 पदों के लिए योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 थी। हालांकि कुल 700 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नियमों की सीमाओं को चुनौती दी।

विशेष रूप से, 19 अभ्यर्थियों ने मिलकर 169 फॉर्म भर दिए। आयोग के अधिकारियों के लिए यह खुद एक चौंकाने वाला अनुभव रहा। उदाहरण के तौर पर रणवीर मांडा ने आठ विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया, और हर पद के लिए आठ-आठ आवेदन जमा किए। यानी केवल एक अभ्यर्थी ने अकेले 64 आवेदन भेज दिए। भूपेंद्र नाम के अभ्यर्थी ने पांच- पांच आवेदन करके कुल 25 फॉर्म जमा किए। इसी तरह रितेश कुमार ने छह पदों के लिए तीन-तीन आवेदन दिए, जबकि रामकेश मीणा ने दो से अधिक आवेदन किए।

इसके अलावा कुशलाराम मेघवाल, जतिन धीमान, गोवर्धन खटीक, मोहसिन, संजय सुनील कुमार मीणा, निखिल गोयनका, पूजा, रतन राम मेघवाल, राजेश्वरी योगेश्वर, अजय वीर सिंह, अवधेश बैरवा, भवानी शंकर और भागीरथ कुमावत ने भी दो-दो अलग-अलग पदों के लिए आवेदन जमा किए। आयोग को सिर्फ 19 अभ्यर्थियों के लिए 19 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करनी थी, लेकिन इनकी वजह से 169 परीक्षा केंद्रों के बराबर व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया कि 29 सितंबर को सुबह 9 बजे इन सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। सचिव ने चेतावनी दी कि अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा या योग्यता के प्रमाण नहीं पेश कर सका, तो उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आयोग अगले साल 11 से 15 जनवरी 2026 तक कराएगा। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम समयानुसार जारी किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं को उजागर नहीं करता, बल्कि यह इस बात की भी चेतावनी है कि नियमों की अवहेलना और धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह घटना उन अभ्यर्थियों के लिए एक सबक है जो कम योग्यता होने पर भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने की कोशिश करते हैं।

