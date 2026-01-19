राजस्थान के वो नेता, जिसने मुंबई की राजनीति पर 50 साल तक राज किया; जानिए कौन थे राज के. पुरोहित?

संक्षेप: मुंबई की रातें अक्सर खामोश नहीं होतीं, लेकिन शनिवार की वह रात कुछ अलग थी। बॉम्बे अस्पताल के एक कमरे में जिंदगी और सियासत का ऐसा दृश्य घट रहा था, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था।

मुंबई की रातें अक्सर खामोश नहीं होतीं, लेकिन शनिवार की वह रात कुछ अलग थी। बॉम्बे अस्पताल के एक कमरे में जिंदगी और सियासत का ऐसा दृश्य घट रहा था, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। एक बुजुर्ग नेता, जिसने मुंबई की राजनीति में पांच दशक तक ‘राज’ किया, आखिरी सांसें गिन रहा था। बाहर खबर थी—उनके बेटे ने बीएमसी चुनाव जीत लिया है। और फिर वही हुआ, जिसने इस कहानी को अमर बना दिया। राज के. पुरोहित ने बेटे को गले लगाया, आखिरी बधाई दी और मानो अपना राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं।

यह कहानी है सिरोही के फूंगनी गांव से निकले उस बालक की, जिसने समुद्र किनारे बसे महानगर में प्रवासियों की आवाज बनकर सत्ता के गलियारों को हिलाया।

रेगिस्तान से समुद्र तक का सफर

31 अगस्त 1955। राजस्थान के सिरोही जिले का छोटा सा गांव फूंगनी। यहां जन्मे राज के. पुरोहित ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मुंबई की गलियां उनका घर बनेंगी और वहां की राजनीति उनकी पहचान। पढ़ाई और संघर्ष के शुरुआती सालों के बाद जब वे मुंबई पहुंचे, तब यह शहर सपनों से भरा जरूर था, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं।

मुंबई ने उन्हें सिर्फ रोटी नहीं दी, बल्कि संघर्ष करना भी सिखाया। यहीं उन्होंने उत्तर भारतीयों और खासतौर पर राजस्थान से आए प्रवासियों की तकलीफों को करीब से देखा—पुरानी चॉलें, जर्जर इमारतें, किरायेदारों के अधिकार और लगातार मंडराता बेदखली का डर। यहीं से जन्म हुआ उस नेता का, जिसे बाद में लोग ‘प्रवासियों का मसीहा’ कहने लगे।

मुंबादेवी से विधानसभा तक ‘राज’

राज के. पुरोहित महज चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे, वे दक्षिण मुंबई में भाजपा की नींव रखने वालों में गिने जाते हैं। मुंबादेवी विधानसभा सीट से उन्होंने चार बार जीत दर्ज की, जबकि एक बार कोलाबा से विधायक बने। कुल मिलाकर पांच बार विधायक—यह आंकड़ा अपने आप में उनके जनाधार की कहानी कह देता है।

महाराष्ट्र सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बने और गृहनिर्माण जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन सत्ता और पद कभी उनकी पहचान नहीं बने। उनकी असली पहचान बनी—भाड़ेकरुओं के हक की लड़ाई। पुरानी इमारतों में रहने वाले हजारों किरायेदारों के लिए वे नेता नहीं, बल्कि वकील, संरक्षक और संकटमोचक थे। दक्षिण मुंबई की गलियों में आज भी ‘पुरोहित जी’ नाम किसी सिफारिश से कम नहीं माना जाता।

सादगी, जो राजनीति से बड़ी रही

राज के. पुरोहित की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। 20 वर्षों तक उनके साथ रहे हनुमान सिंह झाबरा बताते हैं कि राजस्थान से आया कोई भी व्यक्ति—चाहे अनजान ही क्यों न हो—आधी रात को भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। वे कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए। सत्ता में रहते हुए भी फूंगनी गांव और राजस्थान उनकी रूह में बसता रहा।

उनका घर नेताओं से ज्यादा आम लोगों का ठिकाना था। शायद यही वजह थी कि मुंबई में रहते हुए भी वे हमेशा ‘राजस्थान का लाल’ कहलाए।

आखिरी दृश्य, जिसने सबको रुला दिया

शनिवार रात बॉम्बे अस्पताल में जब राज के. पुरोहित जिंदगी की जंग हार रहे थे, उसी वक्त राजनीति की एक नई सुबह उनके परिवार में दस्तक दे चुकी थी। उनके बेटे आशिष पुरोहित ने बीएमसी चुनाव 2026 में वार्ड 221 से दोबारा जीत हासिल की थी।

बताया जाता है कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटे-लेटे पिता ने यह खबर सुनी। बेटे को पास बुलाया, गले लगाया और आखिरी बधाई दी। मानो नियति ने उन्हें बस इसी पल के लिए रोके रखा हो—अपने राजनीतिक वारिस को आशीर्वाद देने के लिए।

मुंबई और राजस्थान, दोनों का नुकसान

मरीन ड्राइव के मुक्तिधाम में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो सिर्फ मुंबई ने एक कद्दावर नेता नहीं खोया। राजस्थान के फूंगनी गांव ने भी अपना वह बेटा खो दिया, जिसने सात समंदर पार जाकर अपनी मिट्टी का मान बढ़ाया।