जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 कालिका यूनिट तैनात; कैसे करेगी काम

मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाहियों से संवाद करते हुए कहा कि कार्यस्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित और प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। शिकायत मिलने पर पीड़ित महिला की बात संवेदनशीलता से सुनी जाए।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि थानों में हर दो महीने में एक बार बैठक आयोजित की जाए, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े सदस्यों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हों, ताकि अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके।

राजस्थान में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रविवार को 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में इन यूनिट को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में तैनात पुलिसकर्मियों को भी थानों में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की तरह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में 2026 में महिला उत्पीड़न के मामलों में करीब 48 प्रतिशत की कमी आई है।

कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर महापौर सुनील कोठारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और प्रमुख सचिव गृह भास्कर ए. सावंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह उनके सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसरों से भी जुड़ी है। महिलाओं को ऐसा माहौल मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी डर के शिक्षा हासिल कर सकें, नौकरी कर सकें और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें। इसके लिए जरूरी है कि असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई हो और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया जाए।

उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल गश्त करने तक सीमित नहीं है। स्कूल, कॉलेज या बाजार जाने वाली किसी भी बेटी को परेशानी होती है अथवा कोई महिला असुरक्षित महसूस करती है, तो पुलिस की संवेदनशीलता उसके लिए बड़ा सहारा बन सकती है।

47 हजार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कालिका यूनिट के कामकाज की सराहना करते हुए बताया कि प्रदेशभर में करीब 47 हजार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए भी कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 50 लाख महिलाओं को कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया गया है। वहीं, 18 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ 16.70 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ और अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की सक्रियता जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए प्रदेश में 65 एंटी रोमियो एस्कॉर्ट तैनात हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।

हेल्पलाइन पर तीन साल में 28 हजार शिकायतों का निस्तारण सीएम ने बताया कि महिला हेल्पलाइन 1090 के माध्यम से पिछले तीन साल में 28 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में करीब 22 हजार सुरक्षा सखियां तैयार की गई हैं। इसके अलावा अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 12,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री के अनुसार, महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में अनुसंधान का औसत समय घटकर 48 दिन रह गया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उन्हें समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

महिला पुलिसकर्मियों को निजता और गरिमा का ध्यान रखने की सलाह मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाहियों से संवाद करते हुए कहा कि कार्यस्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित और प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। शिकायत मिलने पर पीड़ित महिला की बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। इस दौरान उसकी निजता और गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने टीमों को अपने कामकाज की नियमित समीक्षा करने और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान देने की सलाह भी दी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे दिन हो या रात, बिना भय के बाहर निकल सकें।

सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़ेंगे 2.60 लाख से अधिक सदस्य सीएम ने महिला सुरक्षा में सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत 2 लाख 60 हजार से अधिक सदस्यों को जोड़ा गया है। इनमें करीब 84 हजार युवा और 29 हजार ग्राम रक्षक भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि थानों में हर दो महीने में एक बार बैठक आयोजित की जाए, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े सदस्यों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हों, ताकि अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके।

नवरात्रि में महिला सुरक्षा का संकल्प गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। महिला सीएलजी सदस्यों का गठन भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है।