राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में टीबी जांच ठप, 3 माह से बंद है CB-NAAT टेस्ट

राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के सरकारी अभियान को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज में टीबी की सबसे अहम जांच CB-NAAT पिछले करीब तीन महीनों से पूरी तरह बंद पड़ी है। वजह है—सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जांच किट की सप्लाई नहीं होना। हालात इतने गंभीर हैं कि डॉक्टर जांच लिख रहे हैं, लेकिन मरीज सैंपल लेकर लैब तक पहुंचने के बाद निराश होकर लौटने को मजबूर हैं।

CB-NAAT टेस्ट टीबी की त्वरित और सटीक पहचान के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। यही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि मरीज को दवा-प्रतिरोधी टीबी (Drug Resistant TB) तो नहीं है। लेकिन किट की कमी के चलते SMS मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े तमाम अस्पतालों में यह जांच ठप पड़ी है।

डॉक्टर लिख रहे जांच, मरीज लौट रहे खाली हाथ SMS मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों—सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जे.के. लोन हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनीपार्क, कांवटिया हॉस्पिटल, गणगौरी हॉस्पिटल, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय और जनाना हॉस्पिटल—के डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय से खांसी, बुखार और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। ऐसे मामलों में CB-NAAT जांच अनिवार्य है।

डॉक्टरों के अनुसार, जांच लिखने के बाद जब मरीज सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज की लैब में पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि किट उपलब्ध नहीं है। कई मरीज दो-तीन दिन तक चक्कर काटते हैं, लेकिन जब जांच नहीं हो पाती तो मजबूरी में निजी लैब का रुख करना पड़ता है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, वहीं इलाज शुरू होने में भी देरी हो रही है।

आसपास के सरकारी अस्पतालों में भी वही हाल स्थिति केवल SMS मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है। जयपुर जिले के आसपास के उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटलों में भी यही हालात बने हुए हैं। इन अस्पतालों में भी पिछले करीब एक महीने से CB-NAAT जांच किट उपलब्ध नहीं होने के कारण टीबी की जांच बंद है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

टेंडर प्रक्रिया बनी रोड़ा इस पूरे मामले पर स्टेट टीबी नोडल ऑफिसर डॉ. पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि किट की सप्लाई लंबे समय से बाधित है। उन्होंने कहा, “CB-NAAT किट की डिमांड दिल्ली भेजी गई है और राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) को भी अवगत कराया गया है। लेकिन दोनों ही जगह टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण सप्लाई नहीं आ पा रही है।”

डॉ. सोनी के मुताबिक, जैसे ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, किट की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, कब तक यह समस्या दूर होगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट समयसीमा तय नहीं की गई है।

हर महीने 40 हजार से ज्यादा जांचें होती हैं प्रभावित आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हर महीने करीब 40 हजार या उससे ज्यादा मरीजों की CB-NAAT जांच की जाती है। यह जांच पिछले दो से तीन महीनों से लगभग पूरी तरह बंद है। ऐसे में हजारों संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान नहीं हो पा रही है, जो न केवल मरीजों के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है।

टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य पर सवाल राज्य सरकार की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जांच की सुविधा ठप होने से इस अभियान पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच और इलाज न होने से टीबी का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।