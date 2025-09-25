rajasthan land dispute murder devrani death jethani injured roadways bus violence राजस्थान:जमीन विवाद खून में बदला, देवरानी की मौत, जेठानी घायल, रोडवेज बस में तोड़फोड़ का प्रयास, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan land dispute murder devrani death jethani injured roadways bus violence

राजस्थान:जमीन विवाद खून में बदला, देवरानी की मौत, जेठानी घायल, रोडवेज बस में तोड़फोड़ का प्रयास

राजस्थान में दौसा जिले के बसवा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद के चलते देवरानी और जेठानी पर गोली चलाकर हमला किया गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 25 Sep 2025 02:50 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान:जमीन विवाद खून में बदला, देवरानी की मौत, जेठानी घायल, रोडवेज बस में तोड़फोड़ का प्रयास

राजस्थान में दौसा जिले के बसवा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद के चलते देवरानी और जेठानी पर गोली चलाकर हमला किया गया। इस हमले में देवरानी कैलाशी देवी (52) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी जेठानी बिदाम देवी (53) गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने के सामने शव रखकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

घटना गुरुवार सुबह लगभग 7.30 बजे हुई। कैलाशी देवी, पति गोपाल के साथ खेत पर गई थीं। इसी दौरान जमीन को लेकर राजेंद्र (37) पुत्र पप्पूराम से कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर राजेंद्र ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली सीधे कैलाशी देवी के सीने में लगी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। वहीं, बिदाम देवी के सिर में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हमले में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें कैलाशी के पति गोपाल (53), रामदयाल, कुलदीप, शंकर, बिदाम देवी, शांति देवी, कोमल देवी, खुशी और मांगीलाल शामिल हैं। सभी घायलों को बसवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद पप्पूराम और उनका परिवार फरार हो गया।

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव बसवा थाने के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी परिवार की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। विरोध के दौरान लोग अलवर-सिकंदरा स्टेट हाईवे पर बैठे रहे, जिससे लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोकते हुए लोगों को शांत किया।

मामले की सूचना मिलते ही बांदीकुई एसडीएम राम सिंह राजावत, बसवा एसडीएम रविकांत सिंह, बसवा तहसीलदार अनु शर्मा, बांदीकुई डिप्टी एसपी रोहिताश और दौसा डिप्टी एसपी रवि शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लगातार परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

गोपाल ने बताया कि पप्पूराम और उनका परिवार रिश्ते में भाई लगते हैं। उनका और पप्पूराम का खेत घर के पास ही स्थित है। पिछले कुछ समय से दोनों पक्षों में जमीन की सीमा और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार रात को पप्पूराम पक्ष के लोगों ने खेत की सीमा पर लगे खंभे और तारबंदी को उखाड़ दिया था। गुरुवार सुबह जब गोपाल पक्ष ने तारबंदी वापस लगाने की कोशिश की, तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला हुआ। इसी दौरान राजेंद्र ने फायरिंग कर दी, जिससे कैलाशी देवी की मौत हो गई।

स्थानीय लोग घटना को लेकर गुस्साए हुए हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि आरोपी परिवार फरार है और पुलिस की सक्रियता की कमी के कारण तनाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं हुई, तो विरोध और तेज किया जाएगा।

इस प्रकार, दौसा जिले के बसवा क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में एक महिला की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, और स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई के दबाव के कारण तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आरोपी पकड़े जा सकें और इलाके में शांति बहाल हो।

Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।