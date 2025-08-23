कोटा-बूंदी डूबे, सेना बुलाई ; हाईवे बंद, चूरू में दुकानों में घुसा पानी

राजस्थान में भारी बरसात का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

राजस्थान में भारी बरसात का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव टापू बन गए हैं। टोंक के देवली में बरसात के चलते जयपुर-कोटा हाईवे पर पानी भर गया है।

प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना की मदद ली गई है। बूंदी के नैनवां में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा। जयपुर में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। चूरू के सुजानगढ़ में बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया।

मौसम विभाग ने शनिवार को 11 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। इनमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भारी बरसात का अलर्ट है।

बारिश के चलते शनिवार को चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिलों में स्कूलों की छुट्टी रही।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून पिछले दो सप्ताह से इनएक्टिव मोड में था। लेकिन अब मानसून ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। इसी वजह से मानसून एक्टिव फेज में आ गया। एक्टिव फेज में आने के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ। इस सिस्टम में मूवमेंट नहीं होने से यह यहीं स्थिर रहा और इसके चलते राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में इतनी भारी बारिश हुई।

सुजानगढ़ में सुबह 4 बजे से 7.30 बजे तक हुई बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। कई इलाकों में जलभराव हो गया। बाजार में स्थिति ज्यादा खराब रही। दुकानों में पानी घुसने से सामान खराब हो गया। साढ़े तीन घंटे में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई।

टोंक के देवली में पिछले 24 घंटे से लगातार हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। शनिवार तड़के सुबह 3 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इसके चलते जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव हो गया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के तेली मोहल्ला और जहाजपुर चुंगी नाका क्षेत्र में तीन फीट तक पानी भर गया है। तेज बारिश से देवली पुलिस थाना परिसर भी जलमग्न हो गया। बीते 24 घंटों में देवली में 4.33 इंच बारिश दर्ज की गई, वहीं सुबह 6 से 9 बजे तक ही 45 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई।

कोटा के मारवाड़ा चौकी के रास्ते में लगभग 5 फीट तक पानी भर गया। इसके कारण रूट पर आवागमन ठप हो गया। सुल्तानपुर-भोरा रोड की ओर से भी यातायात बाधित है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।