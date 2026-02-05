Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan khejri andolan bikaner ministers hunger strike protesters fainted
राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन पर सरकार सक्रिय,बीकानेर पहुंचे दो मंत्री, अनशन के दौरान दो प्रदर्शनकारी बेहोश

राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन पर सरकार सक्रिय,बीकानेर पहुंचे दो मंत्री, अनशन के दौरान दो प्रदर्शनकारी बेहोश

संक्षेप:

बीकानेर में चल रहे ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। आंदोलन के चौथे दिन गुरुवार सुबह राज्य सरकार की ओर से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री केके विश्नोई और राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई अनशन स्थल पर पहुंचे।

Feb 05, 2026 01:07 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
ये भी पढ़ें:साध्वी प्रेम बाईसा केस में नया मोड़, नर्सिंग स्टाफ का पक्ष आया सामने
ये भी पढ़ें:Explainer: खेजड़ी क्यों है राजस्थान की जीवनरेखा बीकानेर में क्यों भड़का आंदोलन?
ये भी पढ़ें:बीकानेर: खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज, 363 संतों और लोगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

बीकानेर में चल रहे ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। आंदोलन के चौथे दिन गुरुवार सुबह राज्य सरकार की ओर से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री केके विश्नोई और राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई अनशन स्थल पर पहुंचे। दोनों नेता सुबह करीब 11 बजे विश्नोई धर्मशाला स्थित अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने खेजड़ी संरक्षण के समर्थन में नारेबाजी की।

मंत्रियों के पहुंचने के बाद आंदोलन स्थल पर माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। दोनों नेताओं को मंच पर स्थान दिया गया। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रामानंद महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया जाता है, तभी अनशन समाप्त किया जाएगा। उन्होंने गुप्त वार्ता से इनकार करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की मांगें सार्वजनिक हैं और समाधान भी लिखित व सार्वजनिक होना चाहिए।

मंत्रियों के सामने बिगड़ी अनशनकारियों की तबीयत

अनशन स्थल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सभा को संबोधित कर रहे गोरधन महाराज के भाषण के दौरान एक अनशनकारी अचानक बेहोश हो गया। मंच पर ही मौजूद अनशनकारी मुखराम धरणीया अचेत होकर गिर पड़े। इसके कुछ ही देर बाद एक महिला की भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों को तुरंत मंच के पीछे बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे अनशन के कारण कई लोगों की हालत कमजोर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर निगरानी रखे हुए है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

21 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी

बीकानेर के कलेक्ट्रेट के पास स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में 2 फरवरी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन के पहले ही दिन रात में सभी अनशनकारी विश्नोई धर्मशाला पहुंच गए थे, जहां अब लगातार अनशन जारी है। गुरुवार को अनशन का चौथा दिन है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) पुखराज साध ने बताया कि विश्नोई धर्मशाला में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल में फिलहाल 18 अनशनकारी भर्ती हैं। इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल में 4 अनशनकारियों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कुल मिलाकर अब तक 21 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है।

“हम ढोंग करने नहीं आए”

अनशन स्थल पर जोधपुर से पहुंची एडवोकेट शारदा विश्नोई ने सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि बिश्नोई समाज का इतिहास खेजड़ी के बलिदान से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “मां अमृता देवी ने खेजड़ी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। हम यहां कोई ढोंग करने नहीं आए हैं। जैसे हम घर पर रहते हैं, वैसे ही पूरे परिधान और आभूषण पहनकर यहां आए हैं। जब तक सरकार लिखित में हमारी मांगें नहीं मानेगी, अनशन समाप्त नहीं होगा।”

सर्वसमाज का आंदोलन, राजनीतिक दूरी

आंदोलन से जुड़े रामगोपाल बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि सर्वसमाज का आंदोलन है, जिसकी अगुवाई बिश्नोई समाज कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए मंत्री केके विश्नोई, जसवंत बिश्नोई और भाजपा उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई को जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले सरकार को यह संदेश मिला था कि आंदोलन कांग्रेस के नेताओं द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसके कारण बातचीत में देरी हो रही थी। बाद में आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की भूमिका नहीं है।

इसी वजह से बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह भाटी और गोविंदराम मेघवाल अनशन स्थल पर नजर नहीं आए। वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेताओं को भी मंच पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे लोग

बीकानेर के विश्नोई धर्मशाला में चल रहे इस अनशन में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पर्यावरण प्रेमी पहुंचे हैं। सभी का एक ही कहना है कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति का प्रतीक है, जिसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए।

अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या आंदोलनकारियों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया जाएगा या आंदोलन और तेज होगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।