राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन पर सरकार सक्रिय,बीकानेर पहुंचे दो मंत्री, अनशन के दौरान दो प्रदर्शनकारी बेहोश

बीकानेर में चल रहे ‘खेजड़ी बचाओ’ आंदोलन का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। आंदोलन के चौथे दिन गुरुवार सुबह राज्य सरकार की ओर से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री केके विश्नोई और राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई अनशन स्थल पर पहुंचे। दोनों नेता सुबह करीब 11 बजे विश्नोई धर्मशाला स्थित अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने खेजड़ी संरक्षण के समर्थन में नारेबाजी की।

मंत्रियों के पहुंचने के बाद आंदोलन स्थल पर माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। दोनों नेताओं को मंच पर स्थान दिया गया। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रामानंद महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया जाता है, तभी अनशन समाप्त किया जाएगा। उन्होंने गुप्त वार्ता से इनकार करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की मांगें सार्वजनिक हैं और समाधान भी लिखित व सार्वजनिक होना चाहिए।

मंत्रियों के सामने बिगड़ी अनशनकारियों की तबीयत अनशन स्थल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सभा को संबोधित कर रहे गोरधन महाराज के भाषण के दौरान एक अनशनकारी अचानक बेहोश हो गया। मंच पर ही मौजूद अनशनकारी मुखराम धरणीया अचेत होकर गिर पड़े। इसके कुछ ही देर बाद एक महिला की भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों को तुरंत मंच के पीछे बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे अनशन के कारण कई लोगों की हालत कमजोर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर निगरानी रखे हुए है।

21 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी बीकानेर के कलेक्ट्रेट के पास स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में 2 फरवरी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन के पहले ही दिन रात में सभी अनशनकारी विश्नोई धर्मशाला पहुंच गए थे, जहां अब लगातार अनशन जारी है। गुरुवार को अनशन का चौथा दिन है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) पुखराज साध ने बताया कि विश्नोई धर्मशाला में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल में फिलहाल 18 अनशनकारी भर्ती हैं। इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल में 4 अनशनकारियों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कुल मिलाकर अब तक 21 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है।

“हम ढोंग करने नहीं आए” अनशन स्थल पर जोधपुर से पहुंची एडवोकेट शारदा विश्नोई ने सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि बिश्नोई समाज का इतिहास खेजड़ी के बलिदान से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “मां अमृता देवी ने खेजड़ी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। हम यहां कोई ढोंग करने नहीं आए हैं। जैसे हम घर पर रहते हैं, वैसे ही पूरे परिधान और आभूषण पहनकर यहां आए हैं। जब तक सरकार लिखित में हमारी मांगें नहीं मानेगी, अनशन समाप्त नहीं होगा।”

सर्वसमाज का आंदोलन, राजनीतिक दूरी आंदोलन से जुड़े रामगोपाल बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि सर्वसमाज का आंदोलन है, जिसकी अगुवाई बिश्नोई समाज कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए मंत्री केके विश्नोई, जसवंत बिश्नोई और भाजपा उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई को जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले सरकार को यह संदेश मिला था कि आंदोलन कांग्रेस के नेताओं द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसके कारण बातचीत में देरी हो रही थी। बाद में आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की भूमिका नहीं है।

इसी वजह से बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह भाटी और गोविंदराम मेघवाल अनशन स्थल पर नजर नहीं आए। वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेताओं को भी मंच पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे लोग बीकानेर के विश्नोई धर्मशाला में चल रहे इस अनशन में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पर्यावरण प्रेमी पहुंचे हैं। सभी का एक ही कहना है कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति का प्रतीक है, जिसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए।