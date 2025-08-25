राजस्थान: खाटूश्यामजी के बाद सांवलिया सेठ मंदिर में भी श्रद्धालुओं और दुकानदारों में भिड़ंत

शनिवार को सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच बैग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई।

शनिवार को सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच बैग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दुकानदार लाठियां लेकर श्रद्धालुओं पर टूट पड़े तो श्रद्धालुओं ने भी सड़क से पत्थर उठाकर बरसाने शुरू कर दिए। अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। घटना का वीडियो रविवार को सामने आया।

कैसे शुरू हुआ विवाद

मंडफिया थाना प्रभारी गोकुल डांगी के अनुसार, सवाई माधोपुर से करीब 10-12 श्रद्धालुओं का समूह शनिवार को सांवलिया सेठ मंदिर दर्शन के लिए आया था। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं ने प्रसाद की दुकान करने वाले रतन तेली की दुकान पर अपने बैग रख दिए। अमावस्या होने से मंदिर परिसर में भारी भीड़ थी और दुकानों पर ग्राहकों का जमावड़ा लगा हुआ था।

दर्शन के बाद लौटे श्रद्धालुओं को दुकानदार ने उनके बैग लौटा दिए, लेकिन एक बैग गायब था। इसी पर श्रद्धालु भड़क गए और दुकानदार से सवाल-जवाब करने लगे। भीड़ के बीच दुकानदार ने उन्हें कुछ देर रुकने की बात कही, लेकिन श्रद्धालुओं ने नाराज होकर दुकानदार पर चोरी का आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उनमें से एक श्रद्धालु ने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया।

दुकानदारों का लाठीचार्ज, श्रद्धालुओं का पथराव

दुकानदार को थप्पड़ पड़ते ही मामला भड़क गया। आसपास के दुकानदार लाठियां लेकर दौड़े और श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस मारपीट से श्रद्धालु भी बौखला गए और सड़क से पत्थर उठाकर दुकानदारों पर फेंकने लगे। लाठियों और पत्थरों की बरसात से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया।

मारपीट के बीच कई श्रद्धालु और दुकानदार घायल भी हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। अफरा-तफरी का आलम यह रहा कि कुछ देर तक मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

पुलिस ने कराया शांत

सूचना मिलते ही मंडफिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। SHO गोकुल डांगी ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया और मामला दर्ज कराने की बात कही गई। हालांकि, दोनों पक्षों ने पुलिस कार्रवाई से साफ इंकार कर दिया और समझौते के बाद घर लौट गए।

1 महीने पहले खाटूश्यामजी में भी हुई थी मारपीट

गौरतलब है कि ठीक एक महीने पहले सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर में भी श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच ऐसा ही विवाद हुआ था। उस समय मध्यप्रदेश से आए श्रद्धालुओं को दुकानदारों ने बीच बाजार में पीट दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया था।

मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

सांवलिया सेठ और खाटूश्याम जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां आते हैं और अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष आयोजनों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। भीड़ के बीच दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच छोटे विवाद का इतना बड़ा रूप लेना प्रशासन के लिए चिंता का विषय है।

