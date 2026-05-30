राजस्थान के खाटूधाम में आंदोलन की सुगबुगाहट; व्यापार मंडल ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम

राजस्थान के सीकर खाटूधाम में हुए चर्चित करण कुमावत प्रकरण को लेकर अब माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों और सर्व समाज के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को खाटूधाम व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर के एस.के. हॉस्पिटल पहुंचा

राजस्थान के सीकर खाटूधाम में हुए चर्चित करण कुमावत प्रकरण को लेकर अब माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों और सर्व समाज के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को खाटूधाम व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर के एस.के. हॉस्पिटल पहुंचा, जहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़ित करण कुमावत और उनके परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया।

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संघर्ष में वे अकेले नहीं हैं। पूरे खाटूधाम का व्यापारी वर्ग और सर्व समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

SP से सीधी वार्ता, कार्रवाई पर मांगा जवाब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत से मुलाकात की। इस दौरान मामले में अब तक हुई जांच और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली गई। व्यापार मंडल ने साफ शब्दों में कहा कि घटना को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संगठन को आश्वस्त किया कि मामले में कार्रवाई जारी है और अगले 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी हुई है। SP के इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संगठन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ समय देने का फैसला है, पीछे हटने का नहीं।

व्यापार मंडल की दो टूक चेतावनी खाटूधाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी ने कहा कि न्याय में देरी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा दिए गए समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो खाटूधाम व्यापार मंडल और सर्व समाज की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के प्रति सम्मान रखते हुए संगठन ने 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन इसके बाद भी यदि परिणाम नहीं आए तो व्यापारी समाज सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस अधीक्षक अपने अनुभव और कार्यशैली के अनुरूप जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले करेंगे।

सर्व समाज की नजर अब पुलिस कार्रवाई पर करण कुमावत मामले को लेकर अब खाटूधाम ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में लोगों की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। व्यापार मंडल का स्पष्ट संदेश है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप बड़ा और व्यापक हो सकता है।