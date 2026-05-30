राजस्थान के खाटूधाम में आंदोलन की सुगबुगाहट; व्यापार मंडल ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम
राजस्थान के सीकर खाटूधाम में हुए चर्चित करण कुमावत प्रकरण को लेकर अब माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों और सर्व समाज के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को खाटूधाम व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर के एस.के. हॉस्पिटल पहुंचा
राजस्थान के सीकर खाटूधाम में हुए चर्चित करण कुमावत प्रकरण को लेकर अब माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों और सर्व समाज के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को खाटूधाम व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर के एस.के. हॉस्पिटल पहुंचा, जहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़ित करण कुमावत और उनके परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संघर्ष में वे अकेले नहीं हैं। पूरे खाटूधाम का व्यापारी वर्ग और सर्व समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई तक यह लड़ाई जारी रहेगी।
SP से सीधी वार्ता, कार्रवाई पर मांगा जवाब
हॉस्पिटल पहुंचने से पहले व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत से मुलाकात की। इस दौरान मामले में अब तक हुई जांच और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली गई। व्यापार मंडल ने साफ शब्दों में कहा कि घटना को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संगठन को आश्वस्त किया कि मामले में कार्रवाई जारी है और अगले 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी हुई है। SP के इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संगठन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ समय देने का फैसला है, पीछे हटने का नहीं।
व्यापार मंडल की दो टूक चेतावनी
खाटूधाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी ने कहा कि न्याय में देरी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा दिए गए समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो खाटूधाम व्यापार मंडल और सर्व समाज की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के प्रति सम्मान रखते हुए संगठन ने 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन इसके बाद भी यदि परिणाम नहीं आए तो व्यापारी समाज सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस अधीक्षक अपने अनुभव और कार्यशैली के अनुरूप जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले करेंगे।
सर्व समाज की नजर अब पुलिस कार्रवाई पर
करण कुमावत मामले को लेकर अब खाटूधाम ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में लोगों की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। व्यापार मंडल का स्पष्ट संदेश है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप बड़ा और व्यापक हो सकता है।
इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी, मंत्री श्याम सुंदर पूनिया, कोषाध्यक्ष गिरिराज माटोलिया, फूलचंद भामु, मीडिया प्रभारी राकेश कुमावत सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब सभी की निगाहें अगले 24 घंटे पर टिकी हैं, क्योंकि यही समय तय करेगा कि मामला शांत होगा या फिर खाटूधाम में एक बड़े जनआंदोलन की शुरुआत होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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