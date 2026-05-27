राजस्थान के खाटूश्यामजी में युवक पर बेरहमी से हमला, बेहोश होने के बाद भी पीटते रहे आरोपी

राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं को होटल और गेस्ट हाउस तक ले जाने को लेकर विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले बैठा। मंगलवार देर रात गेस्ट हाउस से जुड़े युवकों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं को होटल और गेस्ट हाउस तक ले जाने को लेकर विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले बैठा। मंगलवार देर रात गेस्ट हाउस से जुड़े युवकों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि युवक को तब तक पीटा गया, जब तक वह सड़क पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घायल युवक की पहचान करण के रूप में हुई है। उसे पहले राजकीय उप जिला अस्पताल खाटूश्यामजी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सीकर रेफर कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं को ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात करण कुछ श्याम भक्तों को अपने साथ एक गेस्ट हाउस की ओर लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एमजी गेस्ट हाउस से जुड़े बताए जा रहे 7 से 8 युवक वहां पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच श्रद्धालुओं को अपने गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने करण के साथ सड़क पर ही जमकर मारपीट की। इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर नहीं रुके।

बेहोश होने के बाद भी नहीं रुके आरोपी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारपीट इतनी गंभीर थी कि करण सड़क पर गिर गया और तड़पने लगा। आरोप है कि इसके बाद भी हमलावर उसे पीटते रहे। घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब स्थिति संभालने की कोशिश की और आरोपियों को खदेड़ा, तब वे मौके से भाग निकले।

घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे गंभीर अवस्था में सीकर रेफर कर दिया।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा दबाव घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि खाटूश्यामजी जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ना चिंता का विषय है।

पुलिस बोली- आरोपियों को नहीं बख्शेंगे खाटूश्यामजी थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं खाटूश्याम धाम क्षेत्र में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1 मई को भी गेस्ट हाउस से जुड़े कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। उस समय कृष्णा गेस्ट हाउस में काम करने वाले युवकों के साथ दूसरे गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने मारपीट की थी।