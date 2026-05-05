राजस्थान के सुरोलिया ने 90 दिन में बंगाल की जगतदल सीट 15 हजार वोटों से जीती, TMC की हैट्रिक रोकी

पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 के चुनाव परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाले रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस जीत की हो रही है, वह है झुंझुनूं के मुकुंदगढ़ में जन्मे पूर्व आईपीएस डॉ. राजेश कुमार सुरोलिया की। उन्होंने जगतदल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में न सिर्फ जीत दर्ज की

पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 के चुनाव परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाले रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस जीत की हो रही है, वह है झुंझुनूं के मुकुंदगढ़ में जन्मे पूर्व आईपीएस डॉ. राजेश कुमार सुरोलिया की। उन्होंने जगतदल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि टीएमसी के मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया।

यह जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक बनकर उभरी है जिसमें प्रशासनिक अनुभव और साफ छवि को जनता ने खुलकर समर्थन दिया।

90 दिनों में वर्दी से सत्ता के गलियारों तक डॉ. राजेश कुमार सुरोलिया का यह सफर किसी सामान्य राजनीतिक करियर जैसा नहीं है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे सुरोलिया हाल ही में जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त हुए थे। कोलकाता में एडीजी (क्राइम) जैसे अहम पद पर रह चुके सुरोलिया ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति का रुख किया।

महज 90 दिनों के भीतर उन्होंने न सिर्फ चुनावी मैदान में उतरने का साहस दिखाया, बल्कि उसे जीतकर यह साबित भी कर दिया कि प्रशासनिक सख्ती और ईमानदार छवि आज भी जनता को प्रभावित करती है। भाजपा ने उन्हें टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला था, जो पूरी तरह सफल साबित हुआ।

जगतदल में टूटा ‘अभेद्य किला’ जगतदल सीट लंबे समय से टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। यहां से टीएमसी के उम्मीदवार सोमनाथ श्याम लगातार दो बार जीत दर्ज कर चुके थे और इस बार हैट्रिक की उम्मीद में थे। लेकिन सुरोलिया ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया।

करीब 15 हजार वोटों के अंतर से मिली यह जीत बताती है कि चुनावी हवा किस तरह बदली। स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था पर उनकी पकड़ और सख्त प्रशासनिक छवि ने मतदाताओं को प्रभावित किया।

शेखावाटी की मिट्टी से निकला नेतृत्व डॉ. सुरोलिया की जड़ों की बात करें तो उनका संबंध राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे से है। यहीं उनका जन्म हुआ और शुरुआती जीवन बीता। उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है।

उनके पिता श्यामसुंदर सुरोलिया और पड़दादा केदारमल सुरोलिया मुकुंदगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। यही वजह है कि सेवा और नेतृत्व की भावना उन्हें विरासत में मिली। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके व्यक्तित्व में साफ झलकती है।

प्रवासियों का साथ, स्थानीय जुड़ाव की ताकत इस जीत में शेखावाटी के प्रवासियों की भूमिका भी अहम रही। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में बसे राजस्थान मूल के लोगों ने चुनाव प्रचार में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके साथ ही सुरोलिया ने स्थानीय जनता के बीच अपनी सादगी और सुलभता से एक अलग पहचान बनाई।

उनका यह ‘ड्यूल कनेक्ट’—एक तरफ प्रशासनिक सख्ती और दूसरी तरफ जनसंपर्क—चुनाव में निर्णायक साबित हुआ।

क्या मंत्रीमंडल में मिलेगा स्थान? राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि भाजपा अगर बंगाल में सरकार बनाती है, तो डॉ. सुरोलिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें गृह या कानून-व्यवस्था से जुड़े किसी विभाग में जगह मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

अगर ऐसा होता है, तो यह न सिर्फ उनके लिए, बल्कि झुंझुनूं और पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए गर्व का विषय होगा।