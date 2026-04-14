Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान के स्कूलों में घसीटाराम से खोजाराम तक बदलेंगे नाम; शिक्षा विभाग ने निकाली लिस्ट

Apr 14, 2026 05:38 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में दर्ज कुछ नाम वर्षों से बच्चों के लिए हंसी, शर्मिंदगी और कई बार मानसिक असहजता का कारण बनते रहे हैं। लेकिन अब ऐसे नामों की कहानी बदलने वाली है। 

राजस्थान के स्कूलों में घसीटाराम से खोजाराम तक बदलेंगे नाम; शिक्षा विभाग ने निकाली लिस्ट

राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में दर्ज कुछ नाम वर्षों से बच्चों के लिए हंसी, शर्मिंदगी और कई बार मानसिक असहजता का कारण बनते रहे हैं। लेकिन अब ऐसे नामों की कहानी बदलने वाली है। राज्य शिक्षा विभाग ने एक अनोखी और संवेदनशील पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्र अपने “अटपटे और अर्थहीन” नामों को बदलकर नया, सार्थक और सम्मानजनक नाम चुन सकेंगे।

इस अभियान को नाम दिया गया है सार्थक नाम अभियान’, और इसका उद्देश्य सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि बच्चों की पहचान को अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से जोड़ना है।

2950 नामों की सूची तैयार, अर्थ भी समझाए जाएंगे

शिक्षा विभाग ने इस अभियान के तहत करीब 2950 नामों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। इनमें 1541 छात्राओं और 1409 छात्रों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची में केवल नाम ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ भी दिए गए हैं, ताकि अभिभावक और छात्र समझ सकें कि किसी नाम का भाव और प्रभाव क्या हो सकता है।

घसीटाराम, नाहर, नन्नूमल, शैतान, खोजाराम जैसे नामों को इस सूची में उदाहरण के तौर पर शामिल किया गया है। विभाग का मानना है कि ऐसे नाम कई बार बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं और उन्हें सामाजिक तानों का सामना करना पड़ता है।

स्कूलों में PTM और SMC बैठकों के जरिए जागरूकता

इस पहल को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) और स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की बैठकों में इस विषय को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

शिक्षकों को कहा गया है कि वे संवेदनशीलता के साथ अभिभावकों को समझाएं कि नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का हिस्सा होता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों या जागरूकता की कमी के कारण बच्चों के ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, जिनका अर्थ नकारात्मक या अस्पष्ट होता है।

स्वैच्छिक होगा नाम परिवर्तन, किसी पर दबाव नहीं

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी। किसी भी अभिभावक या छात्र पर नाम बदलने का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नाम परिवर्तन केवल लिखित सहमति के आधार पर ही किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी की परंपरा या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक बेहतर और सकारात्मक पहचान का विकल्प देना है।

कैसे होगा नाम बदलने का प्रोसेस?

नई व्यवस्था के तहत अब कई स्तरों पर विकल्प दिए जाएंगे

पहली कक्षा में प्रवेश के समय ही अभिभावकों को नामों की सूची दिखाई जाएगी, जहां वे सार्थक नाम चुन सकेंगे।

जो छात्र पहले से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए विशेष आवेदन प्रक्रिया तैयार की जाएगी।

स्कूल प्रशासन आवेदन की जांच करेगा और आवश्यक सहमति के बाद रिकॉर्ड में बदलाव किया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया की निगरानी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और नियमित रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी।

सामाजिक सोच बदलने की कोशिश

यह पहल केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में परिवर्तन की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नाम व्यक्ति की पहली पहचान होता है, और अगर वही सकारात्मक हो तो उसका असर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है।

हालांकि, कुछ लोग इसे सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन विभाग का जोर इस बात पर है कि यह पूरी तरह विकल्प आधारित व्यवस्था है।

नई पहचान की ओर एक कदम

राजस्थान का यह ‘सार्थक नाम अभियान’ एक तरह से उन बच्चों को नई पहचान देने की कोशिश है, जिनके नाम कभी-कभी उनकी मासूम दुनिया पर भारी पड़ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि यह पहल कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और कितने परिवार अपने बच्चों के लिए एक नई, सकारात्मक पहचान चुनते हैं।

फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान के स्कूलों में अब सिर्फ उपस्थिति नहीं, बल्कि पहचान भी बदलने की एक नई बहस शुरू हो चुकी है—जहां ‘घसीटाराम’ से लेकर ‘खोजाराम’ तक, नामों की एक नई कहानी लिखी जाने वाली है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Education News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।