राजस्थान के 309 शहरी निकायों में आरक्षण की तस्वीर साफ, चारों बड़े नगर निगम अनारक्षित

आरक्षण की लॉटरी में प्रदेश के चार प्रमुख नगर निगमों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर—को अनारक्षित रखा गया है। इसका मतलब है कि इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला चुनाव लड़ सकता है।

आरक्षण की लॉटरी में प्रदेश के चार प्रमुख नगर निगमों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर—को अनारक्षित रखा गया है। इसका मतलब है कि इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला चुनाव लड़ सकता है।

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में निकाय प्रमुख के पदों के आरक्षण की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 309 शहरी निकायों के प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। आरक्षण के तहत 50 पद अनुसूचित जाति (SC), 11 अनुसूचित जनजाति (ST), 60 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 188 पद अनारक्षित रखे गए हैं।

इनमें SC की 50 सीटों में 16 महिलाओं, ST की 11 सीटों में 3 महिलाओं और OBC की 60 सीटों में 21 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। वहीं 188 अनारक्षित पदों में 62 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर अनारक्षित आरक्षण की लॉटरी में प्रदेश के चार प्रमुख नगर निगमों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर—को अनारक्षित रखा गया है। इसका मतलब है कि इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला चुनाव लड़ सकता है। सामान्य वर्ग के अलावा SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवार भी इन सीटों पर दावेदारी कर सकेंगे।

वहीं अलवर, अजमेर-भीलवाड़ा और भरतपुर-पाली नगर निगमों में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इन पदों पर किसी भी वर्ग की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगी। कोटा नगर निगम का मेयर पद OBC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यहां केवल OBC वर्ग की महिला उम्मीदवार ही दावेदारी कर सकेगी।

किस आरक्षण में कौन लड़ सकेगा चुनाव? अनारक्षित ओपन: सामान्य वर्ग समेत किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।

अनारक्षित महिला: किसी भी वर्ग की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है।

OBC ओपन: OBC वर्ग का पुरुष या महिला उम्मीदवार दावेदारी कर सकता है।

OBC महिला: केवल OBC वर्ग की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है।

SC ओपन: SC वर्ग का पुरुष या महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।

SC महिला: केवल SC वर्ग की महिला उम्मीदवार दावेदारी कर सकती है।

ST ओपन: ST वर्ग का पुरुष या महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।

17 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया होगी। 17 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसकी प्रक्रिया जिला कलेक्टर स्तर पर होगी। इसमें SC, ST, OBC और महिला आरक्षण के आधार पर अलग-अलग वार्ड निर्धारित किए जाएंगे।

इसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए स्थानीय स्तर पर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

जिला प्रमुख पदों की भी निकलेगी लॉटरी इसी दिन दोपहर करीब 3 बजे इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में 41 जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी भी निकाली जाएगी। प्रस्तावित आरक्षण के अनुसार 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के 8 पद SC, 7 पद ST और 5 पद OBC के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही महिला आरक्षण भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू होगा।

2011 की जनगणना के आधार पर प्रक्रिया निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए गए परिसीमन को ध्यान में रखकर की जा रही है। SC वर्ग के आरक्षण के लिए निकायवार जनसंख्या प्रतिशत को घटते क्रम में रखा गया। वर्ष 2014 और 2019-20 में आरक्षित रह चुकी सीटों को अपवर्जित करते हुए निर्धारित 50 SC सीटों का क्रम तय किया गया।

चुनावी दावेदारों की बढ़ी सक्रियता शहरी निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नजर OBC आरक्षण पर थी, क्योंकि 309 निकायों में 60 प्रमुख पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। लॉटरी के बाद अब अलग-अलग निकायों में चुनावी समीकरण तेजी से बदलेंगे।