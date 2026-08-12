राजस्थान के 309 निकायों में आरक्षण की लॉटरी कल; OBC के खाते में जाएंगे 60 प्रमुख पद

प्रदेश के 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगमों के मेयर, 51 नगर परिषदों के सभापति और 248 नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद शामिल हैं। इनमें 60 निकाय प्रमुखों के पद ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। ओबीसी आरक्षण में सबसे ज्यादा 19 पद जयपुर संभाग के हिस्से में आएंगे।

प्रदेश के 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगमों के मेयर, 51 नगर परिषदों के सभापति और 248 नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद शामिल हैं। इनमें 60 निकाय प्रमुखों के पद ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। ओबीसी आरक्षण में सबसे ज्यादा 19 पद जयपुर संभाग के हिस्से में आएंगे।

राजस्थान में आगामी शहरी निकाय और पंचायतीराज चुनावों से पहले आरक्षण की तस्वीर साफ होने जा रही है। प्रदेश के 309 शहरी निकायों में मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को जयपुर में निकाली जाएगी। इसी दिन 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए भी एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी होगी। खास बात यह है कि निकाय प्रमुखों की लॉटरी में सबसे पहले एससी कैटेगरी का आरक्षण तय किया जाएगा, इसके बाद एसटी और फिर ओबीसी की लॉटरी निकलेगी।

प्रदेश के 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगमों के मेयर, 51 नगर परिषदों के सभापति और 248 नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद शामिल हैं। इनमें 60 निकाय प्रमुखों के पद ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। ओबीसी आरक्षण में सबसे ज्यादा 19 पद जयपुर संभाग के हिस्से में आएंगे। इसके अलावा 50 निकाय प्रमुख पद एससी और 11 पद एसटी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद बचे हुए पद सामान्य यानी ओपन कैटेगरी में होंगे।

13 अगस्त को निकलेगी प्रमुख पदों की लॉटरी शहरी निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन विभाग में होगी। वहीं दोपहर करीब 3 बजे इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

41 जिला परिषदों में 8 जिला प्रमुख पद एससी, 7 एसटी और 5 ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा इन आरक्षित श्रेणियों में महिला आरक्षण भी लागू होगा।

सबसे पहले SC, फिर ST और OBC की बारी निकाय प्रमुखों के आरक्षण में सबसे पहले एससी के लिए लॉटरी होगी। इसके लिए 2019 और 2014 के चुनावों में एससी के लिए आरक्षित रहे निकायों को पहले अलग किया जाएगा। इसके बाद बचे निकायों में एससी आबादी के आंकड़ों के आधार पर निकायों को क्रम में रखा जाएगा और लॉटरी के जरिए 50 निकाय एससी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

एससी के बाद यही प्रक्रिया एसटी के लिए अपनाई जाएगी। पिछले दो चुनावों में एसटी के लिए आरक्षित रहे निकायों को अलग करने के बाद बचे निकायों में एसटी आबादी के आधार पर चयन होगा। इनमें से 11 निकाय प्रमुख पद एसटी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

इसके बाद ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। ओबीसी का आरक्षण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। पिछले दो चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को अलग करने के बाद बचे निकायों में से 60 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

आरक्षित श्रेणियों में भी महिलाओं का कोटा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित निकाय प्रमुख पदों में से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं ओपन कैटेगरी में भी 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत इससे अधिक यानी 50 प्रतिशत रहेगा।

17 अगस्त को वार्ड और प्रधान पदों की लॉटरी निकाय प्रमुख और जिला प्रमुख के बाद 17 अगस्त को जिला स्तर पर आरक्षण की अगली लॉटरी होगी। कलेक्टरों के स्तर पर पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और शहरी निकायों के वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों के लिए भी आरक्षण की लॉटरी होगी।

इसके बाद 18 अगस्त को एसडीओ स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण तय किया जाएगा।

SC-ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण शहरी निकायों में एससी और एसटी आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय होता है। इसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। राज्य में एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 12 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन शहरी निकायों में पद और वार्डों का आरक्षण अलग प्रक्रिया के तहत तय होता है।

एससी और एसटी आरक्षण तय होने के बाद ओबीसी आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

इस बार बदल जाएगी आरक्षण की तस्वीर शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण रोटेशन व्यवस्था के तहत तय किया जाता है। यानी पिछली बार जो निकाय या सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार जरूरी नहीं कि वह उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहे। पिछली बार सामान्य रही सीट इस बार एससी, एसटी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित हो सकती है, जबकि पिछली बार आरक्षित रही सीट इस बार ओपन कैटेगरी में जा सकती है।