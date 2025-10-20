राजस्थान के करौली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से फैली दहशत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan karauli youth dead body found hanging murder suspicion
संक्षेप: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पार्वती वाले हनुमानजी मंदिर के पास मिले इस शव को देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई।

Mon, 20 Oct 2025 10:28 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, करौली
राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पार्वती वाले हनुमानजी मंदिर के पास मिले इस शव को देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करई चूरीयाकी निवासी सुमरन मीणा (25) पुत्र भरतू मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेर लिया और एफएसएल टीम को बुलाया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है।

मामचारी थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि मृतक के भाई शिवराज मीणा ने रिपोर्ट में बताया—“सुबह करीब सात बजे एक दूध सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि सुमरन का शव पेड़ से लटका हुआ है।”

परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शव के पैर जमीन को छू रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने आत्महत्या की आशंका को नकारते हुए हत्या की संभावना जताई।

जानकारी के अनुसार सुमरन दक्षिण भारत में मार्बल फिटिंग का काम करता था। लगभग एक साल पहले उसकी शादी हुई थी और एक माह पूर्व ही उसके घर बेटे का जन्म हुआ था। परिवार के अनुसार, दो दिन पहले वह सपोटरा क्षेत्र में अपनी बुआ के घर गया था। वहां से लौटा तो जरूर था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद ही उसकी रहस्यमयी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।

जैसे ही यह खबर गांव में फैली, सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मृतक के माता-पिता और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुमरन की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करौली अस्पताल भेज दिया है। मौके पर एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और आसपास की जमीन पर खून के निशान और संघर्ष के सबूत तलाशे जा रहे हैं।

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि बीते कुछ दिनों से गांव में अजनबी लोगों की आवाजाही बढ़ी है, और सुमरन की मौत उसी का नतीजा हो सकती है।

थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल हत्या या आत्महत्या, दोनों ही संभावनाओं पर पुलिस काम कर रही है।

उन्होंने कहा, “एफएसएल रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स की जांच से सच सामने आएगा। परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।”

एक नवविवाहित युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। जहां एक ओर परिवार अपने जवान बेटे की मौत पर शोक में डूबा है, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग इस रहस्य से हैरान हैं कि आखिर ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने सुमरन की जिंदगी छीन ली।

अब सबकी नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है

