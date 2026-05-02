राजस्थान के करौली में पाइपलाइन विवाद में 19 वर्षीय भांजे ने की मौसी की हत्या
राजस्थान के करौली जिले में मामूली विवाद ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया, जहां पाइपलाइन डालने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने खून-खराबे में बदलकर एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का सगा भांजा निकला।
राजस्थान के करौली जिले में मामूली विवाद ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया, जहां पाइपलाइन डालने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने खून-खराबे में बदलकर एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का सगा भांजा निकला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घर के अंदर भड़का गुस्सा, बन गया कातिलाना हमला
पुलिस के अनुसार, घटना थाना सदर हिण्डौन क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर सायटा की है। 28 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे घर के पास पाइपलाइन बिछाने को लेकर परिवार के भीतर ही विवाद शुरू हुआ। शुरुआती बहस मृतका रचना और उसकी बहन के बीच हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला उग्र हो गया। इसी दौरान 19 वर्षीय विशेष बेनीवाल, जो मृतका का भांजा है, गुस्से में आपा खो बैठा और उसने पास में पड़े सब्बल से रचना के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।
मौके पर मौत, इलाके में दहशत
हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
बेटे की शिकायत से खुला मामला
मामले में 29 अप्रैल को मृतका के बेटे राजा ने थाना सदर हिण्डौन में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह और उसके पिता बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं, जबकि घर पर उसकी मां और बहनें रहती थीं। घटना के वक्त घर में मौजूद परिजनों के बीच मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया, जिसने उसकी मां की जान ले ली।
पुलिस की स्पेशल टीम, तेजी से जांच शुरू
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी पुरुषोतमलाल के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, जिससे जांच को दिशा मिली।
24 घंटे में ट्रेस हुआ आरोपी, जगर बांध से गिरफ्तारी
करीब 24 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली। लगातार दबिश के बाद आरोपी को जगर बांध क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
पुरानी रंजिश या अचानक गुस्सा? जांच जारी
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच पहले से कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन पारिवारिक तनाव और मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण या पुरानी रंजिश तो नहीं थी।
छोटे विवाद बन रहे बड़े अपराध, बढ़ी चिंता
इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह से बड़े अपराधों में बदल रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट और गुस्से पर नियंत्रण की कमी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।
आरोपी पर हत्या का केस, जल्द होगी कोर्ट में पेशी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं, इस मामले में शामिल पुलिस टीम के सदस्यों की सराहना की जा रही है, जिन्होंने तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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