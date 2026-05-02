राजस्थान के करौली में पाइपलाइन विवाद में 19 वर्षीय भांजे ने की मौसी की हत्या

राजस्थान के करौली जिले में मामूली विवाद ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया, जहां पाइपलाइन डालने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने खून-खराबे में बदलकर एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का सगा भांजा निकला।

राजस्थान के करौली जिले में मामूली विवाद ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया, जहां पाइपलाइन डालने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने खून-खराबे में बदलकर एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का सगा भांजा निकला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घर के अंदर भड़का गुस्सा, बन गया कातिलाना हमला पुलिस के अनुसार, घटना थाना सदर हिण्डौन क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर सायटा की है। 28 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे घर के पास पाइपलाइन बिछाने को लेकर परिवार के भीतर ही विवाद शुरू हुआ। शुरुआती बहस मृतका रचना और उसकी बहन के बीच हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला उग्र हो गया। इसी दौरान 19 वर्षीय विशेष बेनीवाल, जो मृतका का भांजा है, गुस्से में आपा खो बैठा और उसने पास में पड़े सब्बल से रचना के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।

मौके पर मौत, इलाके में दहशत हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

बेटे की शिकायत से खुला मामला मामले में 29 अप्रैल को मृतका के बेटे राजा ने थाना सदर हिण्डौन में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह और उसके पिता बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं, जबकि घर पर उसकी मां और बहनें रहती थीं। घटना के वक्त घर में मौजूद परिजनों के बीच मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया, जिसने उसकी मां की जान ले ली।

पुलिस की स्पेशल टीम, तेजी से जांच शुरू घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी पुरुषोतमलाल के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, जिससे जांच को दिशा मिली।

24 घंटे में ट्रेस हुआ आरोपी, जगर बांध से गिरफ्तारी करीब 24 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली। लगातार दबिश के बाद आरोपी को जगर बांध क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

पुरानी रंजिश या अचानक गुस्सा? जांच जारी प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच पहले से कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन पारिवारिक तनाव और मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण या पुरानी रंजिश तो नहीं थी।

छोटे विवाद बन रहे बड़े अपराध, बढ़ी चिंता इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह से बड़े अपराधों में बदल रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट और गुस्से पर नियंत्रण की कमी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।