राजस्थान के करौली में पिता-पुत्र और दामाद की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर

राजस्थान के हिण्डौन सिटी कस्बे में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता, पुत्र और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग ढाबे पर खाना खाकर एक ही बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे।

घटना करौली जिले के हिण्डौन सदर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े 9 बजे अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव अपने बेटे गौरव जाटव, दामाद धर्मेंद्र जाटव (निवासी जटनगला) और भतीजे मुनीम जाटव के साथ पनबेड़ा गांव स्थित एक ढाबे से खाना खाकर वापस घर लौट रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे।

बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक हिण्डौन सदर थाना इलाके में पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

हिण्डौन सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल हिण्डौन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद यशवेंद्र जाटव, उनके पुत्र गौरव जाटव और दामाद धर्मेंद्र जाटव को मृत घोषित कर दिया। वहीं मुनीम जाटव की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक हादसे के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सदर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम लाल चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली की पहचान करने और चालक को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर जांच की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मुनेश कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

हादसे की खबर मिलते ही अलीपुरा और जटनगला गांव में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फरार चालक की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक पर चार लोगों का सवार होना भी हादसे की गंभीरता का एक कारण हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हादसे की मुख्य वजह ट्रैक्टर-ट्रॉली की तेज रफ्तार और लापरवाही प्रतीत हो रही है। मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही पर पर्याप्त निगरानी नहीं होने से ऐसे हादसे हो रहे हैं। प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की जा रही है।