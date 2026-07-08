राजस्थान का कल का मौसम: इन जिलों में सबसे ज्यादा बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट

सबसे ज्यादा असर कोटा और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। यहां कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की प्रबल संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में उफान और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हो सकता है।

राजस्थान में 9 जुलाई का दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य पर सक्रिय मानसूनी सिस्टम का असर जारी रहेगा और पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, अजमेर और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी, इसलिए 9 जुलाई इस सक्रिय दौर के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में शामिल रहेगा।

क्यों बिगड़ेगा मौसम? दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास बने Well Marked Low Pressure Area (WML) का असर राजस्थान पर बना हुआ है। यह सिस्टम उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे नमी लगातार राजस्थान में पहुंच रही है। इसी वजह से बादलों का घनत्व बढ़ेगा और कई जिलों में तेज बारिश के दौर देखने को मिलेंगे।

किन संभागों पर सबसे ज्यादा असर? सबसे ज्यादा असर कोटा और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। यहां कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की प्रबल संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में उफान और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हो सकता है।

उदयपुर संभाग में भी कई जिलों में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण भूस्खलन और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी।

जयपुर समेत इन शहरों में भी बरसेंगे बादल जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा और नागौर सहित कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहने, रुक-रुककर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है। राजधानी जयपुर में सुबह उमस महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर और शाम के समय बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान को भी मिलेगी राहत बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों की तुलना में मौसम बदला रहेगा। यहां हर जगह भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

इन जिलों में विशेष सतर्कता जरूरी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भरतपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना अधिक है। इन जिलों में प्रशासन को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

क्या हो सकता है असर?

* निचले इलाकों में जलभराव।

* छोटे नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ सकता है।

* बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा।

* ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है।

* खेतों में पानी भरने से खरीफ फसलों को फायदा, लेकिन अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में नुकसान की आशंका भी रहेगी।

तापमान कैसा रहेगा? लगातार बादल और बारिश के कारण अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में दिन का तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 24 से 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। उमस बारिश के बाद कम होगी।

11 जुलाई से बदल जाएगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई से राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी। इसके बाद अधिकांश जिलों में बारिश का दायरा सिमट जाएगा और केवल उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क होने लगेगा।