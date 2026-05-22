राजस्थान में आसमान से बरसी आग! अगले 48 घंटों में गिर सकता है तापमान; अगले 7 दिन ऐसा रहेगा मौसम
राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण, शनिवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भागों में गरज के साथ तूफान, हल्की बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
राजस्थान में इन दिनों लोग भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। दिन तो क्या रात में भी जबरदस्त भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री और शेष अधिकांश हिस्सों में 42-44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे गर्म जगह रही। यहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, फलोदी, बीकानेर और चूरू में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि पिलानी और बाड़मेर में दिन के दौरान तापमान 43.5 डिग्री और श्रीगंगानगर में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 46.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में दर्ज किया गया था।
जयपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान
कोटा में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद अलवर में 43.2 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी जयपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
अगले एक सप्ताह शुष्क मौसम रहने की संभावना
मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण, शनिवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भागों में गरज के साथ तूफान, हल्की बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
48 घंटों में गिरेगा तापमान, क्या वजह?
वहीं अगले 48 घंटों में कुछ क्षेत्रों में तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी। 24 मई से तापमान में फिर से 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और राज्य के कुछ अलग-अलग स्थानों पर 'हीटवेव' और कहीं-कहीं तीव्र 'हीटवेव' की संभावना जताई गई है।
लू के मरीजों की संख्या इजाफा
राज्य के अस्पतालों लू के मरीजों की संख्या में अप्रैल के मुकाबले मई में इजाफा देखने को मिला है। थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और शरीर में जरूरी पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ने से लू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, ढीले सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। सिर्फ सादा पानी पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ, ओआरएस, नींबू पानी, सूप और मौसमी फलों के रस का सेवन करें।
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