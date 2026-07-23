राजस्थान में कल का मौसम, डूंगरपुर-बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, उदयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज
दक्षिणी राजस्थान में लगातार सक्रिय मानसून सिस्टम के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार (24 जुलाई) के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। विभाग ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश (रेड अलर्ट) जारी किया है। वहीं उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।
पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट
इसके अलावा राज्य के शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।
रेड अलर्ट वाले जिलों में खतरा ज्यादा
दक्षिणी राजस्थान में लगातार सक्रिय मानसून सिस्टम के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन को संभावित स्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश की संभावना
उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में तेज बारिश के कारण सड़क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, कच्चे रास्तों और नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जयपुर समेत बाकी जिलों में भी बारिश के आसार
जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में रुक-रुक कर बारिश, मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
अगले 24 घंटे मानसून रहेगा सक्रिय
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी हुई है, जिससे अगले 24 घंटे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रहने की संभावना है। लगातार बारिश से बांधों, जलाशयों और नदियों में पानी की आवक भी बढ़ सकती है।
मौसम विभाग की लोगों को सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश के समय नदी, नाले और रपटों को पार करने का प्रयास न करें। आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है।
खेती के लिए राहत, लेकिन नुकसान का भी खतरा
राज्य में मानसून की यह सक्रियता खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई है। लगातार बारिश से फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अति भारी बारिश का अलर्ट है वहां जलभराव और फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों को अगले 24 घंटे विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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