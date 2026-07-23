राजस्थान में कल का मौसम, डूंगरपुर-बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, उदयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज

दक्षिणी राजस्थान में लगातार सक्रिय मानसून सिस्टम के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार (24 जुलाई) के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। विभाग ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश (रेड अलर्ट) जारी किया है। वहीं उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट इसके अलावा राज्य के शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।

रेड अलर्ट वाले जिलों में खतरा ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में लगातार सक्रिय मानसून सिस्टम के चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन को संभावित स्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश की संभावना उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में तेज बारिश के कारण सड़क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, कच्चे रास्तों और नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

जयपुर समेत बाकी जिलों में भी बारिश के आसार जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में रुक-रुक कर बारिश, मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

अगले 24 घंटे मानसून रहेगा सक्रिय मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी हुई है, जिससे अगले 24 घंटे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रहने की संभावना है। लगातार बारिश से बांधों, जलाशयों और नदियों में पानी की आवक भी बढ़ सकती है।

मौसम विभाग की लोगों को सलाह मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश के समय नदी, नाले और रपटों को पार करने का प्रयास न करें। आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है।