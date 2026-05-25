राजस्थान में भीषण गर्मी की चेतावनी, इन दो दिन तेज आंधी और बारिश की संभावना; 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव, गर्म रात और धूल भरी आंधी देख को मिली है। राज्य के कई हिस्सों में इस हफ्ते भी हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अगले दो से तीन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सुबह से ही गर्मी और उमस का असर देखने को मिला, जिससे आमजन बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी। तेज धूप के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
मौसम विभाग ने राजस्थान में इस सप्ताह भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तो पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, श्री गंगानगर राज्य का सबसे गर्म इलाका है जहां अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हीटवेव, गर्म रात और धूल भरी आंधी
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव, गर्म रात और धूल भरी आंधी देख को मिली है। राज्य के कई हिस्सों में इस हफ्ते भी हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अगले दो से तीन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक
पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में 26 और 27 मई को अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जबकि कुछ हिस्सों में भीषण हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के वजह से 28 और 29 मई को राज्य के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है।
60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है जिससे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्यिस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम अधिकारियों ने बताया कि आंधी और बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह तक जारी रह सकती हैं, जिससे बीच-बीच में गर्मी से राहत मिलेगी।
लू से इस तरह बचें
तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने के कारण थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और शरीर में जरूरी पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ने से लू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, ढीले सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। घर से बाहर निकलना पड़े तो सिर ढककर बाहर निकल। सिर्फ सादा पानी पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ, ओआरएस, नींबू पानी, सूप और मौसमी फलों के रस का सेवन करें।
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