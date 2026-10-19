नवरात्र में राजस्थान ने बदली HPV टीकाकरण की तस्वीर; देश के टॉप-4 राज्यों में बनाई जगह

एचपीवी टीकाकरण अभियान में सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। महज एक महीने में 2,15,704 नई बेटियों को वैक्सीन लगाई गई। इससे प्रदेश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 5,20,087 हो गया।

एचपीवी टीकाकरण अभियान में सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। महज एक महीने में 2,15,704 नई बेटियों को वैक्सीन लगाई गई। इससे प्रदेश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 5,20,087 हो गया।

राजस्थान में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए जा रहे एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। प्रदेश ने एक महीने के भीतर देशभर में अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए 17वें स्थान से चौथा स्थान हासिल कर लिया है। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच प्रदेश में 2 लाख 15 हजार 704 बेटियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही 17 अक्टूबर तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 5 लाख 20 हजार 87 पहुंच गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगस्त तक करीब 2.75 लाख बेटियों का टीकाकरण हुआ था। उस समय प्रदेश देशभर में 17वें स्थान पर था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अभियान में तेजी लाने के लिए जागरूकता, विभागीय समन्वय और टीकाकरण को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर करने पर जोर दिया। इसका असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है।

एक महीने में 2.15 लाख से ज्यादा बेटियों को लगा टीका एचपीवी टीकाकरण अभियान में सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। महज एक महीने में 2,15,704 नई बेटियों को वैक्सीन लगाई गई। इससे प्रदेश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 5,20,087 हो गया।

राजस्थान में कुल 7.24 लाख बेटियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक करीब 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। विभाग का प्रयास है कि शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान की गति बनाए रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा पात्र बेटियों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाई जाए।

तीन विभागों के समन्वय से मिली अभियान को गति प्रदेश में टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायती राज विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की भी अहम भूमिका रही है। तीनों विभागों के बीच समन्वय के जरिए अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया।

बेटियों और उनके अभिभावकों तक टीकाकरण से जुड़ी जानकारी पहुंचाने, वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ाने और कैंसर से बचाव के महत्व को समझाने पर विशेष ध्यान दिया गया। विभागीय स्तर पर किए गए इन प्रयासों से टीकाकरण के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ी है।

सोशल मीडिया से दूर हो रहीं वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां अभियान में तेजी आने की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को माना जा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों और गायनी डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के खतरे, एचपीवी संक्रमण और वैक्सीन से बचाव से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां साझा कीं। इससे टीके को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली।

निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के अनुसार, टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने में जागरूकता की अहम भूमिका रही है। गायनी डॉक्टरों ने सोशल मीडिया के जरिए सर्वाइकल कैंसर के खतरे और एचपीवी वैक्सीन से बचाव के बारे में जानकारी दी। इससे लोगों में टीके को लेकर भरोसा बढ़ रहा है।

टीका लगवा चुकी बेटियां दूसरी बेटियों को कर रहीं प्रेरित अभियान की सफलता में उन बेटियों के अनुभव भी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, जो पहले ही एचपीवी वैक्सीन लगवा चुकी हैं। उनके सकारात्मक अनुभव दूसरी बेटियों और उनके अभिभावकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।