राजस्थान: जोधपुर-जयपुर में झमाझम बारिश , बालोतरा में बोलेरो हादसे में मां-बेटियों की मौत

राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को जयपुर, जोधपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई। कई जगह सड़कें जलमग्न हो गईं और वाहन बहने लगे। जोधपुर में तो हालात ऐसे बने कि बाजारों में पानी दुकानों के भीतर तक घुस गया।

सबसे बड़ा हादसा बालोतरा में हुआ, जहां लूणी नदी में बोलेरो बह गई। हादसे में मां और दो बेटियों की मौत हो गई। वहीं, 8 माह का बेटा और दो अन्य लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

जोधपुर शहर में बुधवार शाम मौसम अचानक बदल गया। शाम करीब 6:30 बजे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि त्रिपोलिया बाजार समेत कई इलाकों में दुकानों के भीतर पानी भर गया। सड़कें नदी जैसी नजर आईं और कई वाहन पानी के बहाव में फंस गए।

पिछले 24 घंटे में जयपुर, उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़, झुंझुनूं, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर और राजसमंद जिलों में बारिश दर्ज की गई।

सबसे अधिक 34 मिमी बारिश उदयपुर के सलूंबर में दर्ज हुई।

चित्तौड़गढ़ के भदेसर में 30 मिमी, भरतपुर में 29, अजमेर के सरवर में 30, जवाजा में 27 और बारां के छबड़ा में 20 मिमी बरसात हुई।

झुंझुनूं के खेतड़ी में 22, फलोदी के बाप में 27, प्रतापगढ़ के धरियावद में 20 और झालावाड़ के मनोहरथाना में 19 मिमी बारिश दर्ज की गई।

चूरू जिले के सुजानगढ़ में रविवार और सोमवार को हुई 159 मिमी बारिश से चापटिया श्मशान की दीवार टूट गई। इससे चापटिया तलाई का पानी एफसीआई गोदाम में घुस गया। गोदाम में करीब 1 लाख 80 हजार गेहूं के बैग रखे हुए हैं। पानी घुसने से गेहूं खराब होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, अधिकारियों ने क्षति का आंकलन शुरू नहीं किया है। नगरपरिषद की ओर से पम्प लगाकर पानी निकाला जा रहा है।

बालोतरा में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ। जसोल बाइपास के पास लूणी नदी में बोलेरो बह गई। हादसे में शेरगढ़ निवासी पेमाराम का परिवार शामिल था।

गाड़ी में उनकी पत्नी मीरा देवी (32), बेटी उर्मिला (7), पूजा (3), 8 माह का बेटा, मां कबू देवी (60), राणीदान सिंह (70) और ड्राइवर देवाराम (55) सवार थे। बोलेरो पानी के तेज बहाव में फंस गई और बहने लगी।

हादसे में मीरा देवी और दोनों बेटियों की मौत हो गई। जेसीबी और क्रेन की मदद से बोलेरो को बाहर निकाला गया। पेमाराम और एक अन्य घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 माह का बेटा और दो अन्य लोग अब भी लापता हैं।

नागौर जिले के जसनगर में नेशनल हाईवे-458 पर लूणी नदी उफान पर है। नदी पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है।

मौसम केंद्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि दक्षिणी राजस्थान में अगले 2-3 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह तक भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है।