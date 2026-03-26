स्क्रीन के पीछे छुपा था ISIS का चेहरा; जोधपुर से डिजिटल जिहाद चलाने वाला गिरफ्तार

राजस्थान के जोधपुर शहर से आतंकवाद के डिजिटल नेटवर्क का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ISIS से जुड़े एक कथित हैंडलर को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के जोधपुर शहर से आतंकवाद के डिजिटल नेटवर्क का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ISIS से जुड़े एक कथित हैंडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 वर्षीय जीशान के रूप में हुई है, जो शहर के नई सड़क इलाके का निवासी है।

इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक तरीकों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।

विजयवाड़ा कनेक्शन से खुला राज सदर बाजार थाना अधिकारी माणक राम के अनुसार, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हाल ही में ISIS से जुड़े एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दौरान उस आरोपी ने जोधपुर निवासी जीशान का नाम उजागर किया। इसी इनपुट के आधार पर विजयवाड़ा पुलिस की टीम जोधपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार देर शाम कार्रवाई को अंजाम दिया।

संयुक्त टीम ने सदर बाजार थाना क्षेत्र में दबिश देकर जीशान को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी गतिविधियों में सक्रिय था।

डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हथियार पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जीशान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन ग्रुप्स के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े वीडियो और कंटेंट शेयर करता था। उसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रभावित करना और उन्हें धीरे-धीरे चरमपंथ की ओर धकेलना था।

जीशान जिस “BENX” नामक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा था, वहां नियमित रूप से ISIS से प्रेरित सामग्री अपलोड और प्रसारित की जाती थी। इस ग्रुप में जुड़े लोगों को खास तरीके से टारगेट कर मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी।

डिलीट किए वीडियो, फिर भी नहीं बच पाया गिरफ्तारी से पहले जीशान ने अपने मोबाइल फोन से कई अहम वीडियो और चैट्स डिलीट कर दिए थे, ताकि वह सबूत मिटा सके। हालांकि, पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने तकनीकी सहायता से इन डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर लिया।

रिकवर की गई सामग्री में कई ऐसे वीडियो और मैसेज मिले हैं, जो उसकी गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़े होने की पुष्टि करते हैं। साथ ही, उसके कुछ संदिग्ध संपर्कों की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी अब गहन जांच की जा रही है।

‘परीक्षा’ पास कर बना ग्रुप एडमिन इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जीशान को ग्रुप एडमिन बनने से पहले एक तरह की “परीक्षा” से गुजरना पड़ा था। पुलिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश के एक ISIS हैंडलर ने पहले उसकी विचारधारा और प्रतिबद्धता को परखा।

जब जीशान इस परीक्षा में पास हो गया, तब उसे जोधपुर क्षेत्र में डिजिटल नेटवर्क संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उसने सक्रिय रूप से लोगों को जोड़ना और उन्हें कट्टरपंथी सामग्री भेजना शुरू कर दिया।

संदिग्ध गतिविधि के बाद छोड़ा ग्रुप जांच में यह भी सामने आया है कि विजयवाड़ा में एक आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही जीशान सतर्क हो गया था। उसने तुरंत संबंधित ऑनलाइन ग्रुप को छोड़ दिया और खुद को अलग दिखाने की कोशिश की।

हालांकि, पुलिस की तकनीकी जांच और पूछताछ के दौरान उसके सभी कनेक्शन उजागर हो गए। यही वजह रही कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने सीधे जोधपुर आकर उसे गिरफ्तार किया।

स्थानीय नेटवर्क की तलाश जारी फिलहाल जोधपुर पुलिस जीशान के स्थानीय संपर्कों और संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेज की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित डिजिटल नेटवर्क हो सकता है, जो अलग-अलग राज्यों में सक्रिय है।