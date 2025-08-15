rajasthan jodhpur independence day program student crushed truck head scattered road राजस्थान: जोधपुर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जा रहे छात्र को ट्रक ने कुचला, सिर के चीथड़े सड़क पर बिखरे, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरFri, 15 Aug 2025 07:22 PM
राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रेजिडेंसी रोड पर छात्रों की बाइक फिसलने से एक 12 वर्षीय छात्र पत्थरों से भरे ट्रक के नीचे आ गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका सिर फट गया और चीथड़े सड़क पर बिखर गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि तीन अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि चार छात्र रातानाडा नेहरू कॉलोनी से एक ही बाइक पर बैठकर स्कूल जा रहे थे। उनका स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। होटल रेडिसन के सामने उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और सड़क पर फिसल गई।

बाइक फिसलने के बाद चारों छात्र सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से पत्थरों से भरा ट्रक आया और लोकेंद्र नाम के छात्र को कुचल दिया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सिर फटकर दिमाग बाहर आ गया। 12 वर्षीय लोकेंद्र आठवीं कक्षा का छात्र था और रातानाडा नेहरू कॉलोनी में रहता था।

हादसे में तीन अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों ने एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

मौत की खबर मिलते ही परिजन और समाज के लोग पांचबत्ती चौराहे पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी चालक की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की।

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और शहर विधायक अतुल भंसाली मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा, निष्पक्ष जांच और आश्रित को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया।

लोकेंद्र की बहन कोमल ने कहा, “मेरे भाई को ट्रक ने कुचल दिया। उसका सिर फट गया था, दिमाग बाहर आ गया था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? तीन भाई-बहनों में से वह इकलौता भाई था। मेरा एक ही भाई था, वो भी चला गया।” कोमल खुद 11वीं कक्षा में पढ़ती है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि वाहन और चालक की पहचान हो सके। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

