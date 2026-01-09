Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan jjm scam mahesh joshi money laundering governor approval
राजस्थान: 900 करोड़ JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस को राज्यपाल की मंजूरी

राजस्थान: 900 करोड़ JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस को राज्यपाल की मंजूरी

संक्षेप:

राजस्थान के बहुचर्चित 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। 

Jan 09, 2026 09:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के बहुचर्चित 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत महेश जोशी के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामलों में कोर्ट में अलग-अलग ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोकभवन से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर महेश जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं सहित मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। कानून के तहत पूर्व मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं के खिलाफ ऐसे मामलों में राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है।

एसीबी और ईडी दोनों ने दर्ज किए थे केस

महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पहले ही एसीबी और ईडी द्वारा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ईडी और एसीबी दोनों एजेंसियां अपने-अपने मामलों में कोर्ट में अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ा सकेंगी।

सात महीने जेल में रहे महेश जोशी

जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने महेश जोशी को 24 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वे करीब सात महीने तक जेल में रहे। 26 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जहां से उन्हें पिछले महीने जमानत मिली। फिलहाल महेश जोशी जमानत पर हैं, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियोजन की मंजूरी मिलने से उनकी कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

बेटे की फर्म के जरिए रिश्वत लेने का आरोप

ईडी द्वारा दर्ज केस में महेश जोशी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने बेटे की फर्म के जरिए रिश्वत ली। जांच एजेंसी के अनुसार, जोशी ने अपने बेटे की फर्म को लोन देने के नाम पर 55 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त की। ईडी का दावा है कि यह रकम जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकों और अधिकारियों के साथ मिलीभगत के बदले ली गई।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महेश जोशी के वकीलों ने तर्क दिया था कि संबंधित राशि बाद में फर्म को लौटा दी गई थी। उनका कहना था कि अगर यह रिश्वत की रकम होती, तो इसे वापस क्यों किया जाता। इस पर ईडी की ओर से दलील दी गई कि इस पूरे मामले में एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें महेश जोशी की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है।

क्या है जल जीवन मिशन घोटाला, 5 पॉइंट में समझें

1. पाइपलाइन में हेरफेर:

ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हर गांव में पेयजल आपूर्ति की जानी थी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार को 50-50 फीसदी खर्च वहन करना था। नियमानुसार डक्टाइल आयरन (DI) पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन इसकी जगह एचडीपीई (HDPE) पाइपलाइन डाली गई।

2. पुरानी पाइपलाइन को नया दिखाया:

कई जगह पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर भुगतान उठा लिया गया, जबकि वास्तविकता में नई पाइपलाइन डाली ही नहीं गई।

3. काम बिना हुए भुगतान:

जांच में सामने आया कि कई किलोमीटर तक आज भी पाइपलाइन मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर पूरा भुगतान ले लिया।

4. चोरी के पाइप का इस्तेमाल:

आरोप है कि ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उन्हें नए पाइप बताकर बिछा दिया। इसके बदले सरकार से करोड़ों रुपये वसूले गए।

5. फर्जी दस्तावेजों से टेंडर:

पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनियों के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर हासिल किए। अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद उसे टेंडर दिया गया, क्योंकि वह एक प्रभावशाली राजनेता का करीबी बताया जाता है।

राजनीतिक हलचल तेज

राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई बता रहा है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई और जांच एजेंसियों के कदम इस मामले को और अहम बना सकते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Jal Jeevan Mission

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।